Goiânia não terá voos diretos para o Aeroporto Santos Dumont

Com o decreto do Governo Federal que define que apenas voos com origem ou destino a um perímetro de 400km poderão desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, as aeronaves que partem do Aeroporto Santa Genoveva terão de desembarcar no Galeão.

De acordo com a União, a medida visa estimular e ampliar o fluxo de aeronaves recebidas no Galeão que, atualmente, opera com 20% da capacidade total. A ação tem validade a partir de 02 de janeiro de 2024.

Vale lembrar que os voos para o Aeroporto Santos Dumont ainda continuarão sendo executados na Pampulha, em Belo Horizonte (BH), Congonhas (São Paulo) e Vitória, no Espírito Santo (ES).