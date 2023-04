Goiânia recebe projeto nacional “A Incrível Máquina de Livros”

Nos dias 25, 26 e 27 de abril, o projeto nacional “A Incrível Máquina de Livros”. A ação realizada pela acontece durante os três dias das 9h às 17h, no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás.

O projeto é uma iniciativa da Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e patrocínio da Colgate-Palmolive, via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O projeto estimula a leitura e a formação de leitores, atraindo a atenção do público pelo viés do lúdico e da imaginação.

Em 2023, a iniciativa começou pelo Brasil em Franca (SP), já passou por Uberlândia (MG), agora chega a Goiânia e segue para outras cidades como Alto Paraíso (GO), Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Natal (RN).

O projeto busca incluir capitais, médias e pequenas cidades do país. Nas viagens de anos anteriores (2018, 2019 e 2021), alcançou leitores em 34 municípios de 16 estados brasileiros, percorrendo mais de 29 mil quilômetros e promovendo a troca de cerca de 80 mil livros.

Troca de livros

A Incrível Máquina de Livros estará estacionada na Casa de Vidro, e quem for por lá pode levar um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), inserir na máquina e apertar um dos dois botões disponíveis: adulto ou infantil. Automaticamente, o livro “se transforma” em outro, que o participante poderá levar para casa.

Como a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem da ação, cada um pode colocar até no máximo três livros, e a máquina tem capacidade para transformar mil livros por dia. Os livros que as pessoas. Não são aceitos livros didáticos e livros técnicos, e os livros transformados podem ser novos ou usados.

São centenas de títulos disponíveis na máquina, como clássicos da literatura mundial e brasileira de autores como Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meireles, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Haverá, também, livros presentes nas listas de mais vendidos, escritores infantis de sucesso como Eva Furnari, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Daniel Munduruku e Mauricio de Sousa, além das obras dos autores indicados ao Prêmio Jabuti, como a escritora Sueli Carneiro, homenageada pela premiação em 2022, Conceição Evaristo e Itamar Vieira Junior.