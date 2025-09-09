Goiânia Restaurant Week celebra a Itália com menus a partir de R$ 59,90

De 19 de setembro a 19 de outubro, Goiânia se transforma em um verdadeiro ponto de encontro para os apaixonados pela boa mesa. A 8ª edição da Goiânia Restaurant Week promete movimentar a cena gastronômica da capital com um mês inteiro de experiências inspiradas na culinária italiana. Este ano, além das já conhecidas categorias Tradicional, Plus e Premium, o festival estreia a categoria Diamond, que reúne restaurantes de perfil mais sofisticado com menus completos a preços fixos de R$ 109 (almoço) e R$ 149 (jantar).

Com o tema “De volta à Itália”, o evento convida o público a uma viagem pelos sabores, aromas e tradições da gastronomia italiana. Massas frescas, molhos artesanais, risotos cremosos, sobremesas clássicas e criações contemporâneas estarão no centro de menus preparados especialmente para o festival, sempre incluindo entrada, prato principal e sobremesa.

Entre os restaurantes já confirmados estão nomes de peso da cena goiana, como Tetsuo Restaurante (na categoria Diamond), Viela Gastronômica, El Argentino (unidades Bueno e Lozandes), Las Nenas Restaurante, Ciao Ciao Cucina, Quattrocento Forneria, Bianco Ristorante, Camarada Camarão (Goiânia Shopping), Murano Premium Restaurante, Grano Cucina Italiana e Risotteria da chef Brunna Pollazzon. Outros estabelecimentos devem ser anunciados nos próximos dias, reforçando a diversidade e a qualidade da programação.

Os preços fixos variam de acordo com cada categoria, permitindo que diferentes públicos aproveitem a experiência:

Tradicional: R$ 59,90 (almoço) | R$ 74,90 (jantar)

Plus: R$ 73,90 (almoço) | R$ 94,90 (jantar)

Premium: R$ 95,00 (almoço) | R$ 115,00 (jantar)

Diamond: R$ 109,00 (almoço) | R$ 149,00 (jantar)

Para Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week, o festival vai além do prato. “A Restaurant Week é mais do que um festival gastronômico. É uma plataforma de visibilidade e relacionamento para o setor, reunindo milhares de pessoas interessadas em descobrir novos sabores e experiências a cada edição”, afirma.

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Restaurant Week já se consolidou como um dos maiores festivais gastronômicos do país. Há 18 anos, sua proposta é democratizar o acesso à alta gastronomia, valorizar o trabalho de chefs e fortalecer o setor em períodos estratégicos. Cada edição é guiada por um tema e estimula não apenas a criatividade dos restaurantes, mas também o aumento do fluxo de clientes e a fidelização do público.

Em Goiânia, a expectativa é de que a 8ª edição seja uma das mais concorridas, tanto pela estreia da categoria Diamond quanto pela escolha da Itália como inspiração. Afinal, quem resiste a um jantar especial que une tradição, inovação e preços fixos acessíveis?

A programação completa e os menus podem ser acompanhados no perfil oficial do festival, @restaurantweekbrasil, onde serão divulgadas todas as casas participantes e novidades do evento.