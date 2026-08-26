Goiano Gabriel Nandes é escolhido para integrar grupo pop do ‘Estrelas da Casa’

Goiás tem dois representantes na nova temporada do reality musical “Estrelas da Casa”, que estreou nesta terça-feira (25), na TV Globo. O cantor Gabriel Nandes, de Anápolis, foi escolhido pelo mentor Junior para integrar o grupo pop da competição. A cantora Lorenna Lima, conhecida como Japa, de Aparecida de Goiânia, também participa do programa e disputa uma vaga no grupo de pagode, comandado por Belo.

Apresentada por Ana Clara, a nova temporada reúne artistas que buscam conquistar espaço no mercado musical. Além de Junior e Belo, que comandam as equipes de pop e pagode, respectivamente, Anitta participa como conselheira e auxilia os mentores em diferentes etapas da competição.

Na formação do grupo pop, dois participantes foram escolhidos pelo público em votação realizada pelo gshow. Tori e Enzo Cespom receberam 20,49% e 18,23% dos votos, respectivamente. As outras dez vagas ficaram sob responsabilidade de Junior, que selecionou Gabriel Nandes entre os integrantes.

Gabriel Nandes

Natural de Anápolis, Gabriel começou a se apresentar em bares e festas ainda aos 15 anos. A relação com a música, porém, começou na infância, quando acompanhava a mãe, Adriana Cristina, em um coral de igreja.

Segundo ela, o filho demonstrava interesse pela música desde cedo e insistia em pegar o microfone durante os ensaios. A família tem tradição musical, principalmente no sertanejo, mas Gabriel seguiu pelo pop.

Aos 29 anos, o cantor já acumula trabalhos com nomes conhecidos da música brasileira, tendo composto músicas com artistas como Xamã, Péricles e Xande de Pilares. Ele também já dividiu o palco com Priscilla e participou do programa Pipoca da Ivete, em 2025.

Para a mãe, além da experiência musical, a personalidade e a capacidade de comunicação podem ajudar Gabriel na competição.

Japa disputa vaga no grupo de pagode

A segunda representante de Goiás no programa é Lorenna Lima, a Japa, de 27 anos, natural de Aparecida de Goiânia. A cantora entra na disputa pelo grupo de pagode comandado por Belo.

Japa começou sua trajetória artística no sertanejo, mas passou a investir no pagode depois de uma apresentação em uma festa de família. Os vídeos publicados nas redes sociais ganharam repercussão e ajudaram a ampliar a agenda de shows da cantora.

Em 2026, ela se apresentou para cerca de 50 mil pessoas no Carnaval de Três Ranchos e também participou de um show de Naiara Azevedo. No ano anterior, abriu a apresentação de encerramento da turnê de 40 anos de Zeca Pagodinho, em Goiânia.

A participação de Japa na competição ocorre na quinta-feira (27), quando será definida a formação do grupo de pagode.

Nova dinâmica

A edição de 2026 apresenta uma mudança na dinâmica do reality. A proposta é acompanhar não apenas a evolução individual dos participantes, mas também a formação dos grupos musicais.

O programa é exibido de segunda-feira a sábado, após a novela Quem Ama Cuida. Às quartas-feiras, a atração entra na programação depois do futebol. Aos domingos, vai ao ar após o Fantástico.

Goiás já teve um vencedor na primeira edição do reality. Em 2024, o cantor e compositor Lucca conquistou o programa e posteriormente gravou a música de abertura da atração.