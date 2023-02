Goiás abre 1.650 vagas para cursos de capacitação e qualificação a distância

As Escolas do Futuro de Goiás (EFG) estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional, na modalidade a distância (EaD). São 1.650 vagas distribuídas entre as unidades Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), José Luiz Bittencourt (Goiânia) e Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto). As inscrições começam nesta sexta-feira (03/02), pelo site da instituição: efg.org.br.

Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. Ao todo, são 1,2 mil vagas nos cursos de capacitação: Canais de Vendas, Logística para E-Commerce, Fotografia para Mídias Digitais, Gravação e Edição de Vídeos para Mídias Digitais e Sistemas de Computação.

Os cursos de capacitação seguem o modo de inscrição contínuo. Por isso, a convocação e o início das aulas ocorrem quando o quantitativo necessário de inscritos é alcançado. Para esta modalidade, as inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de maio e as aulas começam cinco dias úteis após a publicação do resultado.

Já as 450 vagas de qualificação profissional estão distribuídas entre os cursos de Gestão em Negócios, Criação de Conteúdo Digital e Programação de Computadores. Para esta modalidade, as inscrições encerram no dia 22 de fevereiro. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 e as aulas começam no dia 13 de março, pela plataforma Moodle.

A modalidade EaD tem a configuração de semipresencial, ou seja, 80% do curso é ministrado virtualmente e 20% da carga horária total se dá com encontros presenciais obrigatórios, realizados na unidade escolar aos sábados, em período integral. A ausência nessas aulas impacta na frequência mínima (75%) exigida para aprovação no curso.

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás são uma iniciativa do Governo de Goiás, geridas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT).

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a secretaria da escola, por meio de e-mail ou telefone:

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Contato: [email protected] / (62) 3576-3836

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Contato: [email protected] / (62) 3582-4140

EFG Sara Luísa Kubitscheck – Santo Antônio do Descoberto

Contato: [email protected] / (61) 3773-2874