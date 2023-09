Goiás é o maior estado com registro de CNPJs do País

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelaram que Goiás tem a maior expansão relativa de registros de CNPJ para conta própria do país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, no último ano, a quantidade de trabalhadores por conta própria com o registro de CNPJ aumentou em 105 mil.

O dado corresponde a 29,8% dos residentes no estado que trabalhavam por conta própria, um aumento de 11,4 pontos percentuais em relação a 2019. Em Goiás, em 2020, havia cerca de 881 mil trabalhadores por conta própria, sendo que 618 mil, ou seja, 70,2% do total estavam ocupados em um empreendimento que não possuía registro do CNPJ.

Já entre entre 2019 e 2022, houve queda de 80 mil trabalhadores nessa condição. Quando observado o período entre 2012 e 2022, houve aumento de 69 mil pessoas. O aumento

registrado foi o maior do país, à frente de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.