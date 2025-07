Goiás empata com o Remo no melhor jogo do 1º turno

O Goiás começou o jogo partindo para o ataque, tentando decidir a partida logo nos primeiros minutos do espetáculo. Mas foi o Clube do Remo quem abriu o marcador, numa jogada de contra-ataque concluída com sucesso pelo atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B. O Goiás continuou pressionando o adversário, deixando sua defesa vulnerável. Aproveitando a defesa desguarnecida do Goiás, o Remo teve várias oportunidades de ampliar o marcador, mas não aproveitou.

O grande lance do jogo aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. A bola tocou no braço do volante Caio Vinícius dentro da área, o árbitro foi chamado pelo VAR e marcou a penalidade máxima. Wellington Rato pegou a bola para cobrar, mas deixou para Tadeu, o batedor oficial, tentar empatar a partida. Tadeu mudou o jeito tradicional de cobrar os pênaltis. Sempre cobrou forte em um dos cantos do gol. Resolveu cobrar devagar, no centro do gol, tentando uma cavadinha. Não deu certo. Marcelo Rangel pulou para o lado esquerdo e defendeu com os pés. Tadeu desperdiçava naquele momento a possibilidade de uma vitória contra o Clube do Remo.

Na etapa complementar, o Goiás continuou buscando o empate. O Remo se fechava e buscava o segundo gol nos contra-ataques. Teve oportunidades mas não aproveitou. Quando todos já se conformavam com mais uma derrota em casa, Anselmo Ramon aproveitou um cruzamento de Willean Lepo, antecipou a defesa e empatou o jogo.

Resultado final 1 a 1, placar que mantém o Goiás na liderança do campeonato com dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Já o Remo, ficou na quinta colocação. Mais de 11 mil torcedores lotaram a Serrinha ontem a noite no jogo contra O Remo. Na primeira rodada no segundo turno, o Goiás vai a Manaus jogar contra o Amazonas, jogo marcado para o próximo sábado às 20:30 minutos.

Atlético próximo do Z4

No momento, a briga do Atlético é para se afastar do pelotão que será rebaixado para a série C do futebol brasileiro. O time atleticano está há apenas três pontos da zona de rebaixamento e pode iniciar o segundo turno dentro do grupo da degola. A briga agora é contra o descenso, mas o Dragão se espelha na edição de 2023 como fonte de inspiração para continuar sonhando com o acesso. Naquela ocasião, o Atlético fez também um péssimo primeiro turno, mas reagiu no segundo e acabou conseguindo o acesso para a Série A. O Atlético abre a 20ª rodada jogando fora de casa contra o Athletic. Não o Athletic frágil do primeiro jogo do campeonato, o time se reforçou e está se recuperando na competição. A partida contra o Athletic está marcada para a próxima segunda-feira, às 19:00 hs, em São João Del Rei.

Vila, 82 anos

O Vila Nova Futebol Clube completou ontem 82 anos de existência. Um dos times mais tradicionais do Estado, o Vila tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas da região centro oeste. Mas não tem muitas conquistas importantes em sua longa jornada de existência. Já ganhou o campeonato regional em 16 oportunidades. Está atrás de Goiás e Atlético. Ganhou o campeonato brasileiro da Série C em três ocasiões, mas nunca disputou a Série A no atual formato de pontos corridos. Tem poucas participações na Copa Sulamericana e nenhuma na Libertadores.

O Vila cresceu muito nos últimos anos, principalmente na consolidação de seu patrimônio. O presidente Hugo Bravo investiu alto na conclusão do CT Vila do Tigre, um dos melhores do nosso futebol, mas em campo não consegue avançar na direção de uma participação na elite do futebol brasileiro. O Colorado ficou 19 anos sem conquistar o campeonato goiano, mas colocou fim nessa história negativa ao se sagrar campeão goiano em 2025. Mas a torcida é muito vibrante e apaixonada. Mesmo com uma história de poucas conquistas, não para de crescer e lotar os estádios por onde joga com seu manto vermelho. Parabéns ao Tigre da vila famosa.

MOSAICO

>>> A CBF comunicou os clubes que haverá impedimento semiautomático no campeonato brasileiro de 2026 nas Séries A e B. A novidade foi comunicada pelo chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra.

>>> A volta de Pedrinho ao ataque do Goiás era a substituição mais esperada pela torcida esmeraldina no jogo de ontem contra o Remo. O atacante entrou e decepcionou a torcida. Saiu no intervalo de jogo.

>>> Ex-goleiro do Goiás, Marcelo Rangel, afirmou que estudou as cobranças de penalidades de Tadeu. Tinha certeza que ele ia bater no meio. Se tinha certeza, porque pulou para o canto esquerdo? Rangel defendeu a cobrança de Tadeu com o pé direito.

>>> Tadeu e Marcelo Rangel nunca foram bons amigos, apenas colegas de trabalho. Tadeu tentou uma cobrança para humilhar o adversário. Não deu certo. Não era hora de “pequenas rusgas”, o momento exigia uma cobrança forte, em um dos cantos, indefensável para o goleiro.

>>> Em entrevista após a partida, Tadeu disse que treinou várias vezes esse tipo de cobrança. Estava confiante, mas não pegou bem na bola e perdeu a chance do empate. “Agora serei o pior batedor de pênaltis do mundo” concluiu Tadeu.

>>> O Vila Nova está no mercado para contratar reforços de olho no acesso para a Série A. Contratou o lateral direito Thalys, que estava no Clube do Remo e espera concluir as negociações com a Aparecidense para contar com o volante Enzo.

>>> O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, venceu sua primeira partida jogando em casa, diante de sua torcida. O “glorioso” ganhou do RB Bragantino por 2 a 0. Com o resultado, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final da competição. Ancelotti é filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.