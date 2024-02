Goiás fica em primeiro lugar na utilização de recursos da Lei Paulo Gustavo no Centro-Oeste

Goiás se destaca na execução da Lei Paulo Gustavo, ocupando o primeiro lugar no Centro-Oeste e o terceiro no Brasil. O estado superou a média nacional de utilização de recursos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Cultura (MinC) até 1º de fevereiro.

O governo federal destinou R$ 68.579.249,85 para apoiar os artistas goianos. O setor audiovisual recebeu R$ 50.453.754,15 e utilizou 77,89% (R$ 41.231.600,00) até o início de fevereiro. Outras áreas receberam R$18.125.495,75 e utilizaram 55,29% (R$10.505.863,64). Todos os proponentes já foram pagos.

A média nacional de utilização de recursos é de 15%. Goiás só fica atrás da Paraíba (93,20% no audiovisual e 83,84% em outras áreas) e de Santa Catarina (75% e 78,25%).

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, ressalta que todos os proponentes já foram pagos e a próxima etapa será a convocação de suplentes dos editais e a reforma dos cinemas do Estado com a verba destinada à secretaria.

Responsabilidade

Operacionalizar o edital de forma democrática, eficiente e transparente foi um desafio para a gestão. Segundo a secretária, o resultado positivo é fruto de um trabalho de meses e que foi possível graças ao esforço e expertise dos profissionais da Secult. “O principal aqui foram os estudos, as pesquisas e as experiências dos gestores. Então foram uma soma de forças das gerências com muita técnica e experiência. Desde a confecção dos editais, os diálogos e as plataformas do MinC e nosso setor de pagamento”, conclui Yara.



Incentivo federal

Por meio da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195), o Governo de Goiás está operacionalizando mais de R$ 62,15 milhões oriundos do Ministério da Cultura e que em Goiás foram distribuídos em 20 editais que abarcam projetos de audiovisual e diversos segmentos artísticos. Atualmente, o certame se encontra na etapa de pagamento aos proponentes aprovados e habilitados.