Goiás firma parceria com instituto de ensino de tecnologia de Singapura

Em mais um passo estratégico para impulsionar o setor de tecnologia e inovação em Goiás, o vice-governador Daniel Vilela firmou parceria com o Institute of Technical Education (ITE), de Singapura. O acordo foi assinado nesta quarta-feira (4/6), durante a missão oficial do Governo de Goiás ao país do sudoeste asiático, e estabelece troca de experiências na área de educação técnica e vocacional, além de possível intercâmbio entre alunos do ITE e das Escolas do Futuro de Goiás.

Singapura é referência mundial em tecnologia e o ITE forma grande parte da mão de obra para o mercado tecnológico do país, que é uma potência econômica global. O instituto possui três grandes colégios equipados com estrutura de ponta voltada para a produção de tecnologias avançadas por parte de seus alunos. Entre os projetos apresentados à missão goiana estão, por exemplo, produtos de realidade virtual aumentada que permitem a interação físico-virtual, além de um programa de engenharia aeroespacial.

“Vamos investir ainda mais no ensino técnico do nosso estado e o ITE é uma referência internacional na área. Essa parceria é a primeira do instituto com o Brasil, e eles estão motivados em compartilhar sua experiência para que possamos oferecer esse modelo de ensino para tantos jovens e adultos, potencializando nossos talentos e o futuro do nosso estado”, afirmou Daniel Vilela.

Cooperação

Para o CEO do ITE Education Services, Suresh Natarajan, a parceria com Goiás representa um marco. Os estudantes goianos serão os primeiros da América do Sul a ter acesso ao modelo de Singapura. O ITE possui acordos de cooperação com mais de 30 países para a área de educação técnica, a maioria na Ásia e na Europa. “Estou feliz em assinar este acordo. Tenho certeza de que este é apenas o início dessa relação para que possamos compartilhar nossas experiências”, explicou.

Com uma formação técnica voltada para o mercado de trabalho, o ITE possui um conselho com líderes de indústrias que atualizam o currículo ensinado aos alunos a fim de entender sempre o que é importante para o mercado, facilitando contratações. O resultado disso é que mais de 80% dos alunos do instituto conseguem empregos dentro de seis meses, elevando os salários de jovens e adultos por meio de profissões que pagam melhor.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, afirmou que estudo recente feito pela pasta aponta que as profissões de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (da sigla em inglês STEM) pagam 85% mais do que as demais áreas. “Isso mostra a importância dos nossos investimentos no ensino de tecnologia. A parceria com Singapura, que tem um ensino técnico muito forte, será muito importante para Goiás, permitindo trocas de experiências com uma potência do ensino de tecnologia no mundo”, explicou.

