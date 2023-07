Goiás gera mais de 58 mil empregos formais em 2023

Goiás registrou um saldo positivo de 58.658 empregos formais gerados em 2023, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na sexta-feira, 28. De janeiro a junho, o estado teve 478.002 admissões e 419.344 desligamentos, resultando em uma variação relativa de 4,25. A média mensal de saldo entre contratações e demissões foi de 9.776,33.

Em relação aos salários, a média geral de admissões nos meses de 2023 ficou em R$ 1.763,39. Os valores mensais foram: R$ 1.811,57 em janeiro, R$ 1.778,38 em fevereiro, R$ 1.719,96 em março, R$ 1.740,46 em abril, R$ 1.752,99 em maio e R$ 1.777,01 em junho.

Taxa de desocupação nacional

No segundo trimestre de 2023, a taxa de desocupação no Brasil foi de 8%, o menor resultado desde 2014, com uma redução de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (8,8%) e de 1,3 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2022 (9,3%).

Pessoas ocupadas

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, nesse trimestre, havia aproximadamente 8,6 milhões de pessoas desempregadas no país. O número de pessoas ocupadas aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior e 0,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 98,9 milhões.

Informalidade

A taxa de informalidade ficou em 39,2% no segundo trimestre, com destaque para o aumento do emprego sem carteira assinada, atingindo 13,1 milhões de pessoas. O emprego com carteira assinada ficou estável, totalizando 36,8 milhões de pessoas, mas apresentou um aumento de 2,8% em relação ao mesmo trimestre de 2022.

Empregados no setor público

O número de empregados no setor público cresceu 3,8% em relação ao trimestre anterior e 3,1% em comparação com o mesmo trimestre de 2022, totalizando 12,2 milhões de pessoas.

Trabalhadores por conta própria

Na categoria dos trabalhadores por conta própria, formada por 25,2 milhões de pessoas, houve estabilidade em relação ao trimestre anterior, mas uma redução de 491 mil pessoas em comparação com o mesmo período do ano passado.

Consumo em bares

Consumo em bares de Goiânia cresce 30% no 1º semestre de 2023, aponta Itaú Unibanco. Levantamento revela aumento nas transações e média de R$ 119 gastos por visita. Bares são destacados como importantes para a economia e cultura da cidade.

Novos hábitos

Formas de pagamento indicam mudança nos hábitos de consumo em bares de Goiânia. O cartão de crédito corresponde a 82% das contas, Pix representa 18%. Pagamentos com Pix são mais altos, alcançando 24% do total gasto. Carteiras digitais têm aumento expressivo, com 70% das transações.

Consumo

Perfis de consumidores em bares de Goiânia revelados por estudo do Itaú Unibanco. Homens lideram gastos com ticket médio de R$ 132, mulheres gastam R$ 99. Solteiros são maioria em transações (58%), casados lideram em valor médio (R$ 140). Geração Y representa 49% do faturamento, geração Z e babyboomers registram aumento no consumo. Dias de maior movimento: sábado, domingo e sexta-feira. Segunda-feira tem gastos mais altos, média de R$ 137 por conta. Período da tarde apresenta contas mais altas (R$ 149) em comparação com noite (R$ 99).

Dia dos Pais

Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO), a expectativa é que este ano as vendas movimentem R$ 26,94 bilhões no Brasil. Com 18% dos consumidores que presentearam em 2022 antes negativados, mas 8% deles já com o nome limpo e acesso a crédito, as compras a prazo devem impulsionar o setor, principalmente por meio de cartão de crédito e crediário.

Intenção de compra

A pesquisa da CNDL e SPC Brasil indica que cerca de 68% dos consumidores pretendem presentear seus entes queridos neste segundo domingo de agosto, o que representa aproximadamente 110,5 milhões de pessoas. Isso representa um aumento de 8,7 milhões de compradores em comparação ao ano passado, sinalizando um aquecimento do comércio para a data comemorativa.

Lista de presentes

Entre os presentes mais desejados para o Dia dos Pais, as roupas ocupam o primeiro lugar, sendo a opção de 52% dos consumidores. Além disso, 76% dos compradores pretendem pesquisar preços para economizar antes de efetuar a compra, com a maioria utilizando sites, shoppings e redes sociais para encontrar as melhores ofertas. A preferência por pagamento à vista, principalmente pelo PIX e dinheiro, é destacada por 76% dos entrevistados, enquanto 37% têm intenção de pagar parcelado, especialmente com cartão de crédito, em média em 4,2 prestações.

Preferência dos consumidores

Embora a maioria dos entrevistados (74%) planeje realizar suas compras em lojas físicas, com destaque para shoppings centers, shoppings populares e lojas de departamento, 39% pretendem optar pelo comércio online, com preferência por sites, aplicativos e o Instagram como os principais canais de compras virtuais. Essa tendência reflete a mudança de comportamento dos consumidores, que buscam praticidade e conveniência nas compras pela internet.

Pioneira na América Latina

A TIM anunciou recentemente uma novidade inovadora em seus planos. Se tornou a primeira operadora da América Latina a fazê-lo, agora oferece a assinatura do Apple One inclusa em seus serviços. Os novos planos TIM Black com Apple One incluem serviços populares da Apple, como Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ com 50GB de armazenamento, sem custo adicional. Os pacotes estarão disponíveis em duas opções com diferentes capacidades de internet e podem ser compartilhados com dependentes. A contratação desses planos estará disponível a partir de 28 de julho nas lojas físicas da TIM e em seu site.

Planos Apple One

Os novos pacotes oferecem duas opções com diferentes capacidades de internet: R$ 224,99 com 50GB e R$ 294,99 com 100GB. Os clientes podem compartilhar os benefícios com até três dependentes. Os serviços do Apple One estarão disponíveis em diversos dispositivos, como iPhones, produtos Apple, smart TVs e alto-falantes inteligentes, proporcionando acesso a entretenimento de qualidade. Além disso, a TIM oferece vantagens adicionais, como WhatsApp ilimitado, redes sociais e roaming internacional, e permite acumular a internet não utilizada para o mês seguinte. Os novos planos podem ser contratados nas lojas físicas da TIM e no site a partir de 28 de julho, trazendo benefícios dessa parceria inovadora.

Colheita de algodão

Em Goiás, a colheita de algodão está em ritmo acelerado, com aproximadamente 15% da safra já colhida em apenas uma semana. De acordo com o levantamento do dia 28 de julho realizado pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão (Fialgo), já foram colhidos 52,12% da safra 2022-2023. Na Região 1, que inclui municípios como Goiatuba, Itumbiara e Santa Helena, a colheita atingiu 74,83%, representando 8,17% do total em Goiás. Na Região 2, com municípios como Jataí e Rio Verde, a porcentagem colhida é de 59,13%, correspondendo a 27,65% do total do estado. Já a Região 3, que inclui Cabeceiras e Cristalina, alcançou 54,67% de área colhida. Apenas a Região 4, formada por Britânia e Jussara, ainda não iniciou a colheita.

Beneficiamento e produtividade

O beneficiamento do algodão também está em plena atividade e já atingiu 19% da safra. As médias de produtividade também se apresentam altas, com 322,51% na primeira safra e 291,42% na segunda safra, uma média de 313,78% no Estado.