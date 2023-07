Goiás investe R$ 3,5 milhões em revitalização do Acervo Art Déco

O acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia será revitalizado com investimento do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), no valor de R$ 3,5 milhões. As obras começaram na terça-feira, 25, nos prédios do Centro Cultural Marietta Telles Machado e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), na Praça Cívica, e devem ser concluídas em seis meses. O cronograma inclui ainda a reforma do Palácio das Esmeraldas com previsão de início no segundo semestre deste ano, e a restauração completa do Museu Zoroastro Artiaga no primeiro semestre de 2024.

A revitalização abrange novas pinturas nas fachadas externas, reparos em rachaduras, marquises e pingadeiras, além da aplicação de cores selecionadas por meio de um estudo cromático realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A ação visa preservar e valorizar o patrimônio cultural goiano conforme determinações constitucionais. Os trabalhos também envolvem reparos em rachaduras, marquises e pingadeiras dos prédios.

