Goiás oferece 1.950 vagas para cursos gratuitos de robótica

Um parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) com o Instituto Campus Party, está com 1.950 vagas abertas para cursos gratuitos de robótica. As inscrições devem ser feitas por meio do link https://institutocampusparty. org.br/inscricao/ . O início das aulas está previsto para 27 de fevereiro e o término, para 7 de julho.

As vagas foram disponibilizadas para as 26 unidades do Laboratório Include no estado, localizadas em 23 municípios diferentes: Goiânia, Luziânia, Valparaíso, Alto Paraíso, Cavalcante, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Pirenópolis, Cristalina, Rio Verde, Jataí, Caldas Novas, Itumbiara, Catalão, São Luís de Montes Belos, Uruana, Aruanã, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí.

O Include é um programa social que tem o objetivo de implantar laboratórios de tecnologia para qualificar jovens entre 12 e 20 anos que vivem atualmente em situação de vulnerabilidade econômica. Goiás é o estado que mais tem unidades desse tipo de laboratório no Brasil.

O acordo entre o Estado e o Instituto Campus Party foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado em 2019. Os cursos ofertados são gratuitos e têm foco em tecnologias da transformação digital e cidadania, como eletrônica, mecânica, robótica e internet das coisas (IoT).