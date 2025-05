Goiás oferece novo medicamento gratuito para tratamento da dermatite atópica

Goiás deu um passo à frente no tratamento da dermatite atópica. Desde já, o imunobiológico dupilumabe passou a integrar a lista de medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB). A iniciativa coloca o estado como pioneiro na oferta desse fármaco pelo SUS, enquanto o protocolo nacional ainda não o contempla.

A dermatite atópica é uma inflamação crônica da pele que causa coceira intensa, vermelhidão e ressecamento. Afeta principalmente crianças, mas pode persistir ou surgir na vida adulta. O novo protocolo estadual amplia as alternativas terapêuticas, sobretudo para pacientes com quadros moderados ou graves que não respondem bem aos tratamentos convencionais. Além disso, o clobetasol em creme segue disponível como opção complementar.

Para ter acesso ao medicamento, o paciente precisa estar cadastrado no Cemac JB e preencher os critérios clínicos exigidos. A solicitação pode ser feita online, por meio do Portal Expresso. O investimento inicial para a compra do dupilumabe ultrapassou R$ 5 milhões. Outro processo licitatório já está em andamento para garantir a continuidade da oferta.

Acima de tudo, a introdução do dupilumabe representa um alívio significativo para quem convive com a doença. Isso porque o medicamento é considerado padrão ouro no manejo da dermatite atópica grave. Então, com essa medida, Goiás se consolida como referência nacional na busca por tratamentos mais modernos e eficazes dentro do SUS.

O tratamento da dermatite atópica ainda não tem cura, mas avanços como esse aumentam a qualidade de vida dos pacientes. A ação do Governo de Goiás também abre caminho para que outras unidades da federação adotem a mesma medida, acelerando o acesso à inovação na saúde pública.