Goiás precisa vencer para espantar a crise. Atlético cede empate em Manaus

Depois do vexame diante do Paysandu na decisão da Copa Verde, o Goiás tem foco exclusivo a partir de agora no campeonato brasileiro da série B. O time esmeraldino joga hoje a noite em Ribeirão Preto contra o Botafogo, um dos times que lutam para não ser rebaixados para a série C. O Botafogo abre a zona de rebaixamento da competição e vai buscar a vitória contra o Goiás para sair dessa posição incômoda. Embora estejamos ainda no começo do campeonato, a partida desta noite ganha contornos críticos em função do histórico de cada equipe até aqui.

Vagner Mancini completou um mês à frente do comando técnico do Goiás e desta vez, parece encontrar maiores dificuldades para acertar o time em campo. Mas a culpa não é só do técnico, já que o elenco que tem em mãos é muito ruim em todos os setores. Uma defesa que falha em todos os jogos, um meio de campo sem criatividade e um ataque inoperante. Assim é difícil cobrar do treinador um futebol de qualidade. E pensar que Edson Carioca está jogando um belo futebol no Mirassol. Com a camisa do Goiás era uma lástima em campo, no Mirassol, fez um belíssimo gol contra o Atlético Mineiro. Para o jogo em Ribeirão Preto, Vagner Mancini deverá promover a volta do centroavante Anselmo Ramon, esperança de ver o ataque esmeraldino fazendo gols.

Atlético se complica

O Dragão foi à Manaus em busca de uma vitória que trouxesse tranquilidade para o ambiente do clube. Não conseguiu. Até saiu na frente no marcador mas cedeu o empate no final do jogo e por pouco não sai derrotado pelo Amazonas. O time manauara é um dos piores da série B, ocupando a vice-lanterna da competição. Mesmo assim, o Atlético não conseguiu vencer. São quatro jogos que o Atlético não vence na série B. Quem conhece os bastidores do rubro-negro sabe que a diretoria tem pouca tolerância com resultados negativos e baixa produtividade do time em campo. Adson Batista já deve estar impaciente com Cláudio Tencati. Neste momento, o Atlético ocupa a décima terceira posição na tabela de classificação, posição muito distante do que a diretoria atleticana planejou para esta série B. O ambiente que já não era bom pelos lados do Antônio Accioly, certamente está muito mais tenso depois do jogo em Manaus. O próximo jogo do Atlético será no próximo domingo em casa contra o Novorizontino. Jogo duro.

O Vila Nova se mantém no G4 depois da vitória contra a Chapecoense na última sexta-feira. O time mantém seu padrão de jogo, com uma defesa quase intransponível e um ataque apenas regular, mas fazendo o gol necessário para a vitória. O Vila vira a chave e volta a jogar pela Copa do Brasil no feriado da quinta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Este será o grande teste para o colorado na série B. O Vila é o segundo colocado na tabela de classificação. Não deve esquecer das últimas competições, quando visitou as primeiras posições durante todo o campeonato e perdeu fôlego na reta final.

Flamengo, o favorito

Ainda é muito cedo para falar de favoritos ao título do campeonato breasileiro das série A, mas o Flamengo demonstra qualidade muito superior aos adversários. Na semana passada, atropelou o Juventude pelo elástico placar de 6 a 1. Ontem foi a vez do Corinthians ser humilhado no Maracanã. Nova goleada de 4 a 0 além do passeio em campo, deixando o time paulista na roda em várias oportunidades. O Corinthians ficou literalmente abatido em campo, sem poder de reação, assistindo o Flamengo fazer o tanto de gols que teve vontade. Foram quatro, mas poderia ser de muito mais. Não há concorrente para o Flamengo, pelo menos até o momento. Pode ser que no andar das competição algum outro time cresça e dificulte o caminho do rubro-negro carioca, mas não é o quadro que se visualiza neste início de campeonato. A superioridade técnica é abismal, o elenco é de altíssima qualidade. O técnico tem um banco excepcional para substituir os titulares sem que o time tenha queda de qualidade. É só o começo, mas o Flamengo é o grande favorito ao título.