Goiás registra o maior número de empresas ativas da história

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que Goiás registrou o maior número de empresas ativas do setor de serviços da história. A atividade de prestação de serviços não financeiros chegou ao número de 52.986 estabelecimentos em funcionamento em 2021, maior número registrado desde 2007.

O crescimento foi de 19,2%, quando comparado ao ano anterior. É o terceiro maior aumento percentual da série. O resultado de 2021 representa ainda um crescimento de 91,2% em relação ao ano de 2011, quando haviam 27.716 empresas do setor em Goiás.

Entre as atividades que apresentaram aumento no número de empresas em 2021, destacam-se os serviços profissionais, administrativos e complementares, que subiram 21%, saindo de 17.998 (em 2020) para 21.778 (em 2021). Já os setores de transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio registraram alta de 46,8%, saindo de 4.502 unidades para 6.608 em 2021. Os dois grupos somados representam mais da metade do número de empresas totais no estado.