Goiás sedia pela segunda vez grande evento da cadeia leiteira

Goiânia será sede, pelo segundo ano consecutivo, de um dos maiores eventos da pecuária leiteira: o Interleite Brasil 2023. A edição de 2022 foi histórica, com 1.619 participantes, dos quais 1.222 estiveram no evento presencialmente e 397 na modalidade online. Com o tema “Estratégias de negócios chegando à produção de leite”, a expectativa para este ano é que o sucesso seja repetido.

Como apoiador da atividade leiteira e do agronegócio de modo geral, o Polo Sebrae Agro também estará presente na ação levando soluções e serviços para o pequeno empresário rural. De acordo com o coordenador do Polo, Douglas Paranahyba de Abreu, o Interleite é uma grande oportunidade para definir ações e identificar oportunidades para o produtor rural.

“Nós pretendemos definir algumas ações para o Polo na produção leiteira, da mesma forma que temos focado na cadeia de hortaliças e frutas”, diz. Douglas acrescenta ainda que durante o evento também serão discutidas estratégias para o restante do ano e para 2024.

O coordenador do Polo também lembra que o Interleite reunirá a expertise de gestores agro de todo o Brasil. “Teremos a oportunidade de juntos entender as diferenças da produção leiteira das cinco regiões do país e pensar, de maneira coletiva, estratégias de como o Polo Sebrae Agro pode contribuir para a melhor gestão e crescimento da cadeia de leite”, acredita Douglas.

Desafios persistem

O ano de 2023 continua sendo de grande desafio para os produtores. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a desvalorização do leite no campo ocorre em paralelo com o movimento de queda que acontece ao longo de toda a cadeia produtiva. Diante desse cenário, Douglas pontua que um dos grandes gargalos é gestão de custos.

“Nos últimos anos, observamos um custo crescente da produção de leite. Levando em consideração que o produtor não pode definir o preço de venda, a melhor estratégia é saber fazer a gestão do seu custo e buscar novas alternativas de comercialização”, defende.

O coordenador do Polo diz ainda que é preciso ter um olhar mais sensível para esse produtor, por isso sediar um evento como o Interleite Brasil é de suma importância para Goiás. “Queremos aproveitar o evento e criar um o núcleo de discussão, sistematizar conhecimentos e propor, a partir de uma análise técnica, alternativas pra definição de estratégias de atuação a nível nacional para toda a cadeia produtiva do leite”, enfatiza ele.