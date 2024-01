Goiás tem 37 cidades com alerta de temporal nesta segunda

Goiás tem quase 40 cidades com alerta de temporal para hoje, informa o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão é de chuvas intensas, com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora e raios. Há riscos de quedas de árvores e alagamentos.

Uma combinação de calor e umidade que vai favorecer a formação de áreas de instabilidade fará com que as chuvas sejam irregulares durante a semana. Assim, pancadas de chuvas isoladas podem se formar, principalmente na região centro norte de Goiás.

As condiçõe climáticas serão marcadas por variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima no Estado hoje pode chegar aos 31ºC , com a umidade relativa do ar variando entre 45% a 95%.

Segundo o Cimehgo, até quarta-feira as temperaturas devem se manter mais elevadas na região sudoeste do estado, devido a influência de uma massa de ar seco e quente que está sobre a Argentina.

Veja lista de cidades com alerta de temporal