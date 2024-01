Goiás tem alerta de chuvas intensas para hoje e amanhã (16)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de chuvas intensas com rajadas de vento acima de 40km/h para todas as regiões do Estado. De acordo com o levantamento do órgão, mais de 35 municípios estão com risco potencial para chuvas intensas de 20 a 30 milímetros.

Segundo o Cimehgo, o tempo deve estabilizar a partir de quarta-feira (17), quando as chuvas devem diminuir em todo o Estado.

Confira, abaixo, os municípios que possuem o alerta para chuvas intensas:

Abadiânia

Alexânia

Aporé

Aragarças

Baliza

Bom Jardim de Goiás

Bonópolis

Britânia

Caiapônia

Chapadão do Céu

Cidade Ocidental

Cristalina

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Formosa

Gameleira de Goiás

Goiânia e região metropolita.

Itajá

Itarumã

Jataí

Jussara

Lagoa Santa

Luziânia

Mineiros

Mundo Novo

Nerópolis

Nova Crixás

Nova Veneza

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São Miguel do Araguaia

Serranópolis

Valparaíso de Goiás