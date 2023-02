Goiás tem quase 2 mil vagas abertas em cursos gratuitos de robótica

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Instituto Campus Party, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de robótica dos laboratórios Include. São 1.950 vagas para jovens com idade entre 12 e 20 anos matriculados em escola pública ou que possuem bolsa integral em instituição privada. Os interessados podem realizar a matrícula até o dia 27 de fevereiro (próxima segunda-feira), quando também se iniciam as aulas, pelo site https://institutocampusparty.org.br/inscricao-de-alunos/.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso residir na cidade em que o laboratório se encontra. O curso é presencial, tem duração de quatro meses e é dividido em módulos como cultura maker e programação.

Goiás é o estado com maior número de laboratórios Include do país. São 26 unidades distribuídas em 23 municípios de todas as regiões. Cada unidade tem 75 vagas para cursos de robótica, com metodologia e linguagem de software e hardware. Os laboratórios têm o objetivo de inserir jovens de comunidades carentes nos ambientes digitais, levando o conhecimento dessas novas tecnologias e abrindo oportunidades de ingresso ao mundo digital, estudos e mercado de trabalho.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcio Cesar Pereira, afirma que os laboratórios Include têm revelado talentos com altas habilidades no desenvolvimento de tecnologias. “As primeiras turmas já resultaram em projetos sensacionais, em que os alunos criaram mecanismos com foco na solução de problemas da comunidade. O objetivo do programa é justamente este, despertar o interesse dos jovens e identificar aptidões, para formar futuros profissionais do mercado de tecnologia”.

Os laboratórios estão instalados nos municípios de Alto Paraíso (no distrito de São Jorge), Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Goiânia (Jardim Novo Mundo, Setor Santos Dumont, Jardim Guanabara), Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Valparaíso, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí.