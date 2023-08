GoiásFomento reduz taxas de juros para empresas

O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, reduziu as taxas de juros das linhas de crédito destinadas aos micro, pequenos e médios empresários. Algumas opções de financiamento tiveram redução de até 10% na taxa de juros, como a linha GoiásFomento Giro IMCF, que antes operava com juros a partir de 1,74% ao mês e agora a partir de 1,58% ao mês, se o pagamento for feito em dia, com limite de até R$ 300 mil.

A linha de crédito exclusiva para o setor de turismo também teve queda: de 1,43% ao mês para 1,39% ao mês. Já em linhas de crédito como a GoiásFomento Investimento VIP IMCF e GoiásFomento Eficiência Energética, a taxa mínima passa a ser de 1,37% ao mês. No total, foram 21 linhas de financiamento que tiveram diminuição nas taxas de juros para ajudar as empresas que buscam garantir capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e aumento da produtividade. Além da redução das taxas, a GoiásFomento conta com condição facilitada de pagamento, com carência de até 12 meses e prazo de até cinco anos (60 meses) para quitação de determinadas linhas.