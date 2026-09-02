Goiatuba só precisa de um empate para voltar à Série C

Um empate separa o Goiatuba da terceira divisão do futebol brasileiro em 2027. O Azulão enfrenta o São José-RS esta noite (quarta-feira) no estádio Divino Garcia Rosa, pelo jogo de volta do playoff da série D. No jogo de ida, o time goiano empatou em 0 a 0 no Rio Grande do Sul, e como tem melhor campanha, um novo empate garante o Azulão na série C na próxima temporada. O Goiatuba já disputou a série C em 2003. Naquela edição, a equipe fez uma campanha ruim e terminou nas últimas colocações entre mais de 90 clubes participantes.

Na série D do ano passado, o Goiatuba esteve muito próximo do acesso, mas foi eliminado pela Inter de Limeira no jogo decisivo. Nesta edição, seis times vão estar presentes na série C em 2027. ASA, ABC, Gama e Uberlândia já garantiram o acesso direto. Nos playoffs, além de Goiatuba e São José, CSA e Nacional-AM disputam as duas últimas vagas. A postura de time caseiro e competitivo é a estratégia do técnico Glauber Ramos para conquistar a vaga. Essa foi a estratégia da equipe goiatubense durante toda a competição. A decisão contra o São José começa às 19:00 hs no estádio Divino Garcia Rosa.

RIO VERDE VOLTA À LIDERANÇA

Pela Divisão de Acesso, o Rio Verde venceu o Trindade por 1 a 0, jogo realizado no estádio Mozart Veloso do Carmo. O gol do Verdão do Sudoeste foi marcado por Iury Tanque nos últimos minutos da partida, devolvendo ao time rioverdense a liderança da competição, agora com 19 pontos ganhos. O Bom Jesus é o segundo colocado com 18 pontos conquistados. Nas duas últimas posições estão São Luís e Trindade, com 7 e 4 pontos ganhos respectivamente. No próximo sábado, o Rio Verde recebe o Mineiros no Mozart Veloso do Carmo, podendo se isolar ainda mais na liderança da Divisão de acesso, em caso de vitória.

RETA FINAL DA SÉRIE B

Faltando onze rodadas para o encerramento da série B de 2026, não dá mais para negociar resultados. Vila Nova, Goiás e Atlético precisam neste momento focar suas atenções em cada jogo e buscar resultados positivos, principalmente o time esmeraldino, que, apesar da vitória sobre o São Bernardo, ainda está mal colocado na tabela de classificação. Em décimo lugar com 36 pontos ganhos, o Goiás é o time goiano em pior situação na série B. O Atlético Goianiense, com 39 pontos é o sétimo colocado e o Vila Nova, o melhor clube entre os goianos, é o vice-líder om 44 pontos conquistados.

A posição privilegiada do Vila Nova não lhe permite descuidos nas rodadas seguintes da competição. Qualquer vacilo pode colocar o time em situação de dificuldades em termos de conquista da vaga sonhada pela nação colorada. O Atlético ainda luta para entrar no G6 e o Goiás tenta se aproximar dos primeiros colocados, para isto, precisa vencer os jogos que restam em casa e somar pontos em partidas que serão realizadas fora da capital. O Goiás perdeu muitos pontos no estádio Hailé Pinheiro, agora não tem outra alternativa a não ser recuperá-los nas rodas que faltam para o encerramento da série B.

O alviverde volta a campo no próximo sábado, às 16 hs contra o Fortaleza no estádio Hailé Pinheiro. Jogo difícil contra um adversário que ocupa a quinta colocação com 41 pontos. O time cearense é um dos favoritos para a conquista de uma vaga na série A de 2027. Para esta partida, o técnico Mozart Santos não poderá contar com os laterais Rodrigo Soares e Nicolas, além do centroavante Anselmo Ramon, todos com lesões musculares.

O Vila Nova vai a São João Del Rey-MG enfrentar o Athletic, jogo que será realizado na próxima sexta-feira às 20:30 hs. Se quiser manter a vice-liderança da série B, o colorado terá que conquistar um resultado positivo. Seu adversário não faz uma boa campanha na competição. É o 13º colocado com 34 pontos ganhos. Precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Para esta partida, o técnico Guto Ferreira tem problemas para escalar o time. O zagueiro Breno Bora, com lesão no joelho, está fora da partida. Para seu lugar, o técnico vilanovense deve improvisar o lateral esquerdo Willian Formiga.

O Atlético tem o compromisso mais difícil entre os goianos na próxima rodada. Vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude-RS, líder da série B, jogo marcado para às 18 hs no estádio Alfredo Jaconi. A novidade na equipe será a entrada de Bruno José, autor do gol da vitória na última partida contra o Avaí em Florianópolis. O jogador é o reserva mais utilizado pelo treinador no transcorrer das partidas e agora deve assumir a vaga de titular na equipe atleticana. O lateral direito Ewerthon se recupera de uma entorse no tornozelo e deve desfalcar o Dragão em Caxias.

CURTAS

* Autor do projeto que batiza os terminais de ônibus da capital com os nomes dos clubes profissionais e Goiânia, o vereador Romário Policarpo se superou na iniciativa de inventar leis que em nada contribui para a sociedade. Pelo contrário, pode trazer problemas.

* O Terminal da Praça da Bíblia passará a se chamar Terminal Praça da Bíblia Vila Nova futebol Clube. O Terminal da Praça, terá o nome do Atlético Clube Goianiense e o Terminal Isidória, receberá o nome do Goiás Esporte Clube.

* Não satisfeito com a invenção, o projeto de Romário Policarpo estabelece que os terminais, reformados recentemente, deverão ser pintados novamente com as cores dos clubes que terão seus nomes acrescidos no respectivo terminal.

* Quais os benefícios desse Projeto? Nenhum. Quais os problemas? Gastos desnecessários com a pintura do terminal, além da possibilidade do acirramento entre as torcidas, com possíveis depredações do patrimônio público em dias de clássico entre os clubes, que são ferrenhos rivais no futebol goiano.

* Para piorar a situação, o prefeito Sandro Mabel está sancionando os referidos projetos. Talvez para conquistar a simpatia política de Romário Policarpo, Mabel faz vistas grossas para os problemas que podem advir com a ideia infeliz do presidente da Câmara, que é candidato à deputado estadual, colocando sua assinatura para fazer valer os tais projetos.

* Nossa cidade e nosso Estado tem muitos problemas a serem resolvidos. Os vereadores e deputados receberam do povo a autorização para criar leis e resolver esses problemas, mas preferem criar honrarias para homenagear pessoas que nada fizeram em benefício da comunidade ou inventar leis absurdas como é o caso recente dos terminais de ônibus.