Caiado cobra da Equatorial soluções para quedas de energia

O governador Ronaldo Caiado reuniu-se com o presidente da Equatorial, Lener Jayme, para discutir as recentes quedas de energia em Goiás. Caiado exigiu respostas e soluções reais, incluindo investimentos, planejamento para mudanças climáticas e melhor comunicação com os cidadãos.

Jayme atribuiu a onda de calor como uma das principais causas das falhas, que sobrecarregaram os sistemas de distribuição em todo o Brasil. Caiado enfatizou a necessidade de preparação para o período chuvoso e reforço do sistema para evitar danos maiores.

A Equatorial assumiu a concessão da distribuição de energia elétrica em Goiás em dezembro de 2022, após a venda da Enel. Em nove meses de trabalho, a empresa investiu mais de R$ 1,3 bilhão.

O Procon Goiás registrou 257 denúncias contra a empresa entre 1º de agosto e 28 de setembro deste ano, principalmente relacionadas à interrupção no fornecimento de energia. A empresa será notificada e terá 48 horas para esclarecer os motivos da instabilidade e as medidas tomadas para resolver os problemas.