Governador participa do encerramento das celebrações da Semana Santa na cidade de Goiás

Da redação

O governador Ronaldo Caiado assinou neste domingo (17/04) o termo de compromisso para o retorno das Cavalhadas na cidade de Goiás e a inclusão do município no circuito que é realizado em todo o Estado. Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, o chefe do Executivo ainda recebeu no Palácio Conde dos Arcos a Folia do Espírito Santo e participou da missa de Páscoa na Igreja Matriz de Sant’Ana.

“Estamos resgatando uma tradição”, afirmou o governador ao assinar o termo de compromisso. O evento está marcado para os dias 11 e 12 de outubro. “A cidade de Goiás, depois de 70 anos, vai assistir o retorno das Cavalhadas. É uma festa muito bonita. Se Deus quiser, quero estar aqui à frente para que a gente possa fazer um grande festejo”, acrescentou Caiado.

O documento também foi referendado pelo titular da Secretaria de Estado de Cultura, César Moura. “É mais uma data para podermos investir no turismo da cidade de Goiás, movimentando a economia e a cultura do município”, ressaltou o secretário. O prefeito do município, Aderson Gouvea, agradeceu o governo pelas parcerias. “A cidade de Goiás é patrimônio mundial, está completando quase 300 anos de história e muita coisa boa tem acontecido por aqui”, afirmou. “Assim temos de continuar andando com o povo e fazendo parcerias”, sublinhou.

A assinatura do termo foi realizada durante a passagem da Folia do Espírito Santo no Palácio Conde dos Arcos, outra tradição que o governador retomou no primeiro ano do seu mandato, após décadas de interrupção. “A primeira casa visitada é o Palácio. Faço questão de aqui estar, recepcionar todas as pessoas. Depois a folia continua, com a coroa do Divino, abençoando cada residência e assim mantendo nossa história em Goiás”, disse Caiado.

A Folia do Divino é uma tradição realizada na cidade de Goiás desde o século XIX. É formada de devotos que carregam as insígnias do Espírito Santo, levando a mensagem do Cristo ressuscitado. Durante três dias, começando pelo Domingo de Páscoa, os foliões percorrem as casas, rezando, abençoando e angariando donativos.

Domingo de Páscoa

Antes de receber a folia, Ronaldo Caiado participou, na Igreja Matriz de Sant’Ana, da celebração da missa de Páscoa. Na oportunidade, ele afirmou que o domingo de páscoa é “dia de comemorar a vida” e que neste ano a data tem maior simbolismo porque estamos superando a pandemia da covid-19. Na celebração, o governador anunciou ainda que o Estado vai se responsabilizar pela reparação e recuperação do teto da Igreja Matriz de Sant’Ana. “Vamos torná-la cada vez mais bonita e aconchegante para todos que vem aqui”, garantiu o chefe do Executivo.

“Agradeço o governador por tamanha sensibilidade. Aqui temos uma grande riqueza cultural e não podemos deixar isso morrer. Cultura é vida”, afirmou o Pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana, padre Augusto Cezar Silva Pereira.