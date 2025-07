Governo amplia número de viagens do transporte coletivo para atender romeiros

Durante a Festa do Divino Pai Eterno de 2025, o Governo de Goiás reforçou o número de viagens do transporte coletivo para atender aos romeiros de Trindade. A oferta extra segue até domingo, 6 de julho, dia de encerramento da festa. Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o transporte em esquema especial está disponível desde o dia 27 de junho.

O subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte, Miguel Ângelo Pricinote, afirma que o reforço no número de viagens busca viabilizar a maior participação dos fiéis na tradicional festa religiosa. “Com a ampliação da oferta, o Governo de Goiás garante mais acesso e segurança para os romeiros que se deslocam para Trindade”, diz. Mais de 1,6 milhão de pessoas já passaram pela cidade.

O presidente da Metrobus, Francisco Caldas, afirma que a oferta de ônibus foi ampliada em 25%, com readequação da escala dos motoristas, para suprir a demanda extra de passageiros e garantir que eles pudessem, assim, participar da festa religiosa. “Para nossa grata surpresa, essa oferta adicional acabou acomodando também um aumento da ordem de 20% da demanda e, assim, mais pessoas estão usufruindo da festa de Trindade, sendo transportadas com regularidade e pontualidade”, pontua.

A linha 112 – Terminal Trindade/Terminal Praça da Bíblia, entre Goiânia e Trindade, funciona 24 horas e oferta mais de 1.445 viagens no período. Outra linha disponível é a 363, com itinerário entre Terminal Goianira e Terminal Trindade, fazendo a ligação entre as cidades de Goianira e Trindade pela rodovia GO-469, operando exclusivamente nos dias 5 e 6 de julho (sábado e domingo), com 21 (vinte e uma) viagens, proporcionando acesso direto dos moradores de Goianira à Festa do Divino Pai Eterno.

A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) disponibiliza mais de 200 profissionais em pontos estratégicos nos terminais Padre Pelágio, Vera Cruz e Trindade, fazendo a segurança, limpeza, organizando as filas e controlando a operação e os acessos, com foco no apoio aos romeiros.

