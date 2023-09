Governo de Goiás abre inscrições para editais da Lei Paulo Gustavo

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) abre hoje as inscrições dos editais da Lei Paulo Gustavo. São R$ 62,15 milhões em recursos que estão distribuídos em 20 editais de audiovisual e de diversos segmentos artísticos. Os recursos são oriundos de lei federal e distribuídos aos estados e municípios.

“O montante vai incrementar ainda mais o setor de produção artística e cultural do estado, que nos últimos anos tem recebido atenção especial e o devido respeito da nossa gestão, depois de sofrer com atrasos e corte de verbas. Destinar recursos para cultura não é gasto, é investimento”, destacou o governador Ronaldo Caiado.

As inscrições precisam ser feitas até o dia 9 de outubro, às 23h59, na plataforma Mapa Goiano (mapagoiano.cultura.go.gov.br). Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliados em Goiás há, no mínimo, dois anos.

Também podem se inscrever pessoas jurídicas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que apresentem, expressamente, em seus atos constitutivos, finalidade ou atividade de cunho artístico-cultural de, no mínimo, dois anos, em Goiás. A menção a atividades artísticas e/ou culturais deve estar clara no documento legal da organização (estatuto, contrato social etc).

Estão aptos ainda ao certame, os microempreendedores individuais (MEI) que apresentem, expressamente, finalidade ou atividade de cunho artístico-cultural, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, com data de fundação de, no mínimo, dois anos.

“Este é um recurso expressivo que vai impulsionar a cultura goiana, por isso convido todos os artistas e trabalhadores da cultura de nosso estado a participarem desse edital. Ouvimos os artistas, produtores e trabalhadores da área para fazer editais mais democráticos e que realmente atendam o setor”, ressalta a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Cada proponente poderá concorrer com um projeto em cada edital da Lei Paulo Gustavo, e também, concorrer com um projeto nos editais do estado de Goiás e nos editais municipais, desde que com propostas distintas ou complementares. O processo de seleção seguirá os critérios de avaliação de mérito da proposta e habilitação documental para pagamento.

Fomento

Para o audiovisual são destinados nove editais no valor total de R$ 44,95 milhões. São eles: Produção audiovisual (longa metragem ficção ou animação); Produção audiovisual (longa- metragem – documentário); Produção audiovisual (curta-metragem, obra seriada e telefilmes ficção ou animação); Produção audiovisual (curta-metragem, obra seriada e telefilmes, documentário e mini documentário); Produção audiovisual (videoclipe, videodança, games); Produção audiovisual (desenvolvimento e finalização); Dinamização de salas de cinema pública e privadas; Edital de formação e difusão audiovisual e Apoio a empresas do setor audiovisual.

Já para as demais áreas foram destinados 11 editais no valor de R$ 17,2 milhões. São eles: Promoção da economia criativa; Cultura e economia solidária; Promoção da cultura LGBTQIAPN+; Povos Tradicionais e Originários; Circula Goiás – Difusão da Arte e Cultura Goiana; Ações Formativas em Goiás; Arte em Criação; Para trabalhadores da cultura em formação; Ocupa Goiás; Dinamização de empresas e espaços culturais e Pontos de Cultura.

Editais da Lei Paulo Gustavo – Audiovisual

1. Produção audiovisual (longa-metragem ficção ou animação) – R$ 7,55 milhões

2. Produção audiovisual (longa-metragem documentário) – R$ 4,8 milhões

3. Produção audiovisual (curta-metragem, obra seriada e telefilmes ficção ou animação) – R$ 7,71 milhões

4. Produção audiovisual (curta metragem, obra seriada e telefilmes, documentário e mini documentário) – R$ 6,4 milhões

5. Produção audiovisual (videoclipe, videodança, games) – R$ 1,75 milhão

6. Produção audiovisual (desenvolvimento e finalização) – R$ 3,35 milhões

7. Dinamização de salas de cinema pública e privadas – R$ 4 milhões

8. Edital de formação e difusão audiovisual – R$ 3,75 milhões

9. Apoio a empresas do setor audiovisual – R$ 5,64 milhões

Total: R$ 44,95 milhões

Editais da Lei Paulo Gustavo – Demais áreas

10. Promoção da Economia Criativa – R$ 500.000,00

11. Cultura e economia Solidária – R$ 500.000,00

12. Promoção da cultura LGBTQIAPN+ – R$ 1 milhão

13. Povos tradicionais e Originários – R$ 2 milhões

14. Circula Goiás – Difusão da Arte e Cultura Goiana – R$ 3 milhões

15. Ações Formativas em Goiás – R$ 2 milhões

16. Arte em Criação – R$ 1,5 milhão

17. Para trabalhadores da cultura em formação – R$ 1,2 milhão

18. Ocupa Goiás – R$ 2 milhões

19. Dinamização de empresas e espaços culturais – R$ 1,5 milhão

20. Pontos de cultura – R$ 2 milhões

Total: R$ 17,2 milhões