Governo de Goiás abre oficialmente a 22ª edição do Canto da Primavera

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu oficialmente na noite dessa terça-feira, 19, a 22ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis. A solenidade, realizada no Cine Pireneus, contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, e com show da cantora Maduli. O festival segue até domingo, 27, com show de 55 artistas de Goiás e mais quatro shows nacionais, além de oficinas de capacitação e gravações no Estúdio Primavera.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, representou o governador Ronaldo Caiado e falou sobre o desafio de estruturar um festival com mais de cinquenta shows de artistas locais e regionais. “A determinação do governador, desde o início, era de abrir as portas para os nossos artistas, de pulverizar os recursos da cultura, e dar oportunidade para que eles pudessem se apresentar. E que todas as pessoas pudessem conhecer ainda mais a nossa cultura, por meio do Canto da Primavera e dos nossos músicos”.

Nesta edição, a proposta do Canto da Primavera é se consolidar como o festival que fomenta a cultura de Goiás e valoriza seus artistas. Por isso, 55 artistas que vivem e atuam no cenário musical do estado foram selecionados, via edital, para se apresentarem ao longo dos seis dias de evento. O Governo de Goiás está investindo cerca de R$ 3,7 milhões no festival. Deste montante, meio milhão de reais é destinado ao pagamento dos cachês, que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, dependendo da experiência e do tempo de carreira de cada atração.

O secretário de Estado da Retomada, César Moura, aproveitou para falar sobre a expectativa de, em breve, entregar uma escola de artes para a população de Pirenópolis. “Nós estamos escrevendo uma nova história da formação de música e de canto. Estamos contando os dias para a gente entregar aquele teatro da forma que Pirenópolis merece, com estrutura de som, iluminação, estúdio de gravação e com a escola de artes funcionando”, comemorou ao explicar que aguarda somente a liberação do espaço pelo Iphan para dar início aos investimentos.

Esta edição traz outra novidade: a parceria com a Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação de Rádio e Televisão Educativa (RTVE). A pró-reitora de Extensão de Cultura da UFG, Luana Ribeiro destacou o sucesso dessa união. “Nós pensamos em cada detalhe de tudo que vocês verão aqui. Tudo foi estruturado a partir do desafio de trabalhar a questão da formação, na relação com os estudantes, com os artistas, com os docentes e com a sociedade em geral”.

Valorização da cultura local

O prefeito de Pirenópolis, Nivaldo de Melo, ressaltou a iniciativa de levar o Canto Kids para diferentes regiões do município. “Tenho certeza que foi uma das coisas mais assertivas, porque trouxe aos pirenopolinos a sensação e o prazer de pertencimento do Canto da Primavera”, disse. “Esse Canto pulsa no coração do Brasil e pode ter certeza que isso transcende ao nosso estado de Goiás. Leva para o mundo essa grandiosidade que o governo de Goiás tem feito para cultura do nosso estado. Levem nossa gratidão por estarem investindo não só em obras físicas, mas investindo nas pessoas, oportunizando às crianças esse legado fundamental”, completou.

O secretário de Cultura de Pirenópolis, Ronaldo Félix, também falou sobre a alegria de ver mais artistas da cidade participando do Canto da Primavera. “Nós sempre fomos o cenário do Canto da Primavera, mas nós temos muitos artistas. Pirenópolis tem o título de berço da cultura goiana, temos muitos cantores que fazem música nos diversos bares e restaurantes da cidade. Então aumentar essas vagas também foi contemplar a cidade que sempre recebeu de braços abertos este evento”.

Sobre o festival

Criada em 2000, o Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis é um dos principais eventos do calendário cultural do Estado e visa promover e fomentar a produção musical, em seus mais variados gêneros, valorizando a diversidade e a representatividade cultural de Goiás. A mostra também visa democratizar o acesso à cultura e ao patrimônio artístico e histórico, tanto material quanto imaterial, além de impulsionar o turismo, a economia e a cultura na região de Pirenópolis.

Na programação de shows nacionais, esta edição do festival traz a banda Maneva, que se apresenta na sexta-feira, 22. No sábado, 23, tem concerto didático com Hamilton de Holanda, às 20h, e o show do cantor Zeca Baleiro, às 23h. Almir Sater encerra a programação do Canto da Primavera 2023, no domingo, 24, às 20h, no Palco Beira Rio.

Hoje os shows começam às 18h, com as apresentações de João Thiguidão e Christina Keller, Otávio Macciel e Lourany Cruz, no Palco Coreto; Diones Correntino, Gennyson Ponce e Olemir Candido, no Palco Cine Pirineus; e das bandas Phoenix, Tropicana e Samba Matuto, no Palco da Ponte.

A solenidade de abertura também contou com a presença de representantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.