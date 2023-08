Governo de Goiás divulga resultado final do ProBem

[O Governo de Goiás divulgou o resultado do processo seletivo para quatro mil novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem). Os estudantes devem acessar o site da OVG e confirmar a matrícula junto à Instituição de Ensino Superior (IES) até o dia 18 de agosto. “É uma alegria muito grande ver que mais 4 mil estudantes vulneráveis de todas as regiões de Goiás terão o futuro transformado com a ajuda do Governo de Goiás. O ProBem não é só um programa social que oferece bolsas de estudo, ele tem o papel de mudar a realidade de famílias inteiras e também de impactar na economia do estado e dos municípios pela geração de mão de obra qualificada”, comenta a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Os universitários classificados podem conferir ainda no site o tipo de benefício, se é parcial ou integral, fator que leva em conta os dados de vulnerabilidade em que a família se encontra. Todos que concorreram à bolsa do ProBem precisaram estar com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).]

Bolsas

As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitado a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100%, limitado a R$ 1.500. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia terão seus limites maiores, R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais, pois os valores das mensalidades são superiores aos dos outros cursos.