Governo de Goiás e Anápolis anunciam investimento milionário em obras de mobilidade, logística e saúde

Anápolis vive um novo capítulo de sua história, após anúncio de um pacote de obras estruturantes que visam transformar a cidade em referência em mobilidade, logística e saúde pública no estado de Goiás. Na última terça-feira (13), o governador em exercício, Daniel Vilela (MDB), participou de um evento no Teatro Municipal, ao lado do prefeito Márcio Corrêa, do presidente da Goinfra, Pedro Sales, e de outras autoridades, para anunciar oficialmente a retomada de obras paradas, novos investimentos e a construção de uma unidade de saúde de alta complexidade.

A medida mais aguardada foi a confirmação do reinício das obras do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Com previsão de início para o dia 28 de maio, a obra contará com investimento de R$ 31,5 milhões e terá uma extensão de 7,9 quilômetros. A nova via interligará a GO-330 às avenidas Presidente Vargas, Loide Belo Horizonte, Rua 11 e Alameda Adilson Santos.

“Essa obra ficou esquecida por muito tempo. Mas, com diálogo e união de esforços, estamos colocando Anápolis de volta no caminho do desenvolvimento”, afirmou o prefeito Márcio Corrêa. A importância do projeto vai além da mobilidade: ele irá melhorar o acesso ao polo industrial do DAIA, facilitar o escoamento da produção e beneficiar diretamente bairros como Munir Calixto, Jardim Esperança, Daiana e Cidade Industrial.

O deputado estadual Amilton Filho destacou que a obra do anel viário representa uma mudança significativa na mobilidade urbana. “É muito mais que uma rota alternativa, é um novo eixo de mobilidade para a cidade inteira”, ressaltou.

Outra grande notícia do evento foi a apresentação do anteprojeto para correção dos passivos ambientais que impedem a conclusão do Aeroporto de Cargas de Anápolis. As obras do aeroporto, iniciadas em 2014, foram mal executadas, especialmente no quesito drenagem. Isso provocou o assoreamento de nascentes nas áreas de preservação dos córregos Barreiro, Descampado e do Rio Extrema. Agora, o Governo de Goiás, por meio da Goinfra, vai investir cerca de R$ 80 milhões em obras de recuperação ambiental, incluindo a implantação de canais de drenagem, sistemas de contenção de erosão e estruturas para dissipação da energia das águas pluviais.

Pedro Sales, presidente da Goinfra, explicou que a retomada só foi possível após a resolução de entraves legais. “Existe uma ação civil pública do Ministério Público que impede qualquer avanço sem a contenção e compensação ambiental necessárias. Agora, com os projetos prontos, poderemos dar início à recuperação da área”, disse. Após essa fase, a Infraero assumirá a continuidade das obras e a administração do aeroporto.

“O que efetivamente a cidade de Anápolis quer ver são os pousos e decolagens”, afirmou Sales, que garantiu que os projetos ambientais devem ser concluídos ainda em maio de 2025, com início imediato das obras a seguir.

O governador em exercício reforçou o compromisso do governo estadual com o município. “Vamos corrigir os erros do passado para entregar uma obra estruturada, segura e funcional para a população”, afirmou Daniel Vilela, citando o aeroporto e o anel viário como símbolos de uma nova fase administrativa.

Além dessas duas intervenções de grande porte, o governo estadual também anunciou investimentos no valor de R$ 10 milhões por meio do programa Eixo Municípios. Os recursos serão aplicados na recuperação de ruas e avenidas urbanas e em seis travessias de estradas vicinais, incluindo pontes e bueiros, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o acesso de comunidades rurais. Segundo Vilela, 14 máquinas já estão atuando em Anápolis e a intenção é aproveitar o período de estiagem para avançar o máximo possível nessas frentes.

“São obras estruturantes que alavancarão o desenvolvimento e o crescimento econômico da cidade”, afirmou o governador em exercício. Ele ainda garantiu que novas parcerias com a Prefeitura de Anápolis estão sendo articuladas e que o Governo de Goiás seguirá investindo conforme as demandas prioritárias apresentadas pela gestão municipal.

“Maior e mais moderno hemocentro”

Durante a solenidade, outra grande iniciativa foi anunciada: a construção do maior e mais moderno hemocentro do estado de Goiás. O projeto, já aprovado e autorizado, será viabilizado por meio de parceria entre o Estado e o município, que ficará responsável pela cessão da área onde a unidade será implantada.

“Já pedi ao prefeito uma área da Prefeitura para a construção desse hemocentro. Temos a intenção de entregar para Anápolis o maior e melhor hemocentro de Goiás”, declarou Vilela. O novo hemocentro não será apenas um centro de coleta e armazenamento de sangue, mas também contará com serviços especializados, contribuindo para a redução de filas e o fortalecimento da rede de saúde da região.

O prefeito Márcio Corrêa garantiu que o município já possui um banco de dados com áreas disponíveis para destinação imediata ao projeto. “Esse hemocentro será uma referência para todo o estado. E temos pressa para colocá-lo em funcionamento”, completou.

Corrêa ainda destacou outras ações que estão em andamento com apoio do Governo de Goiás, como a modernização do transporte coletivo, incluindo plano de renovação da frota e estudos para subsídio da tarifa, tornando o serviço mais acessível para a população.

“Anápolis está virando a chave do desenvolvimento. Com apoio do Governo de Goiás, estamos garantindo a retomada das obras do anel viário e do aeroporto de cargas. Também avançamos no diálogo para modernizar o transporte coletivo, com um plano de renovação da frota e subsídio para uma tarifa mais acessível. Além de tudo isso, em breve vamos anunciar a chegada de uma nova empresa que vai investir mais de R$ 150 milhões em nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Ao fim do evento, a mensagem foi clara: Anápolis está retomando sua posição estratégica no mapa do desenvolvimento goiano. Com obras estruturantes, políticas públicas coordenadas e união entre governo estadual e prefeitura, a cidade dá passos concretos para garantir qualidade de vida, crescimento econômico e protagonismo regional. Basta saber, agora, se haverá agilidade e atenção na execução das obras e que a conclusão e inauguração das mesmas ocorram em prazos que atendam prontamente a população anapolina, já que apesar dos anúncios, prazos não foram divulgados e nem respondidos à reportagem da Tribuna do Planalto até a publicação desta reportagem.