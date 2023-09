Governo de Goiás e OVG abrem 48 vagas temporárias para o Natal do Bem 2023

O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), por meio do Goiás Social, abriram 48 vagas de emprego para o cargo de auxiliar de eventos, para atuação no Natal do Bem 2023, em Goiânia, entre os dias 13 de novembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024. Os interessados devem ter ensino fundamental completo e realizar inscrição no site da Organização (ovg.org.br) até o dia 13/09.

O regime de contratação é CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 1.355,00 + adicional noturno + hora extra. De terça a sexta-feira, o expediente é das 17h às 23h e aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 23h. O posto de trabalho será no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital.

“Quando pensamos no Natal do Bem, pensamos em ajudar quem mais precisa, em levar a magia do Natal a todas as famílias. Ao organizarmos essa grande festa, também temos a possibilidade de oferecer vagas de emprego, ou seja, é um evento com objetivo social, mas que também movimenta a economia”, destaca a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Além das vagas de emprego, a OVG está selecionando comerciantes do ramo alimentício para fazerem parte da Vila Gastronômica do Natal. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 98248-0068.

Natal do Bem

Considerado um dos maiores eventos natalinos do Brasil, o Natal do Bem, organizado pelo Governo do Estado por meio da OVG e do Goiás Social, bateu recorde de público em 2022 ao receber mais de meio milhão de pessoas. A atração é oferecida de forma totalmente gratuita e reúne famílias de todo o estado. Entre as atividades, estão apresentações artísticas e culturais, além de decoração luminosa, Parada Natalina e Vilas de Natal, Gastronômica e de Brinquedos.