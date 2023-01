Governo de Goiás inaugura colégio militar em Cristalina

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou nesta segunda-feira (23/01) a cerimônia de inauguração e implantação do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) de Cristalina. A nova unidade escolar funciona no prédio do antigo Colégio Estadual Olga Aguiar Mohn e iniciou o ano letivo com cerca de 1.200 alunos matriculados em turmas do Ensino Fundamental II e Médio nos três turnos.

A partir desse ano, todos os estudantes dos 66 CEPMGs em funcionamento no Estado também receberão uniformes escolares. Durante o evento, foram entregues conjuntos compostos por duas camisas; duas calças; duas saias (opcional para as meninas); um par de tênis; um par de sapato social (masculino e feminino); dois pares de meias esportivas; um bibico e um cinto. Os alunos também receberam o uniforme de Educação Física, que inclui uma bermuda de malha, uma camiseta sem mangas e um short saia (opcional para as meninas).

O assessor especial da Governadoria, Carlos Diogo Velasco, que representou o governador Ronaldo Caiado na solenidade, ressaltou que a educação é prioridade número um do governo estadual. “Nosso governador sabe que somente uma educação de boa qualidade é capaz de transformar a vida das famílias e romper definitivamente o ciclo da pobreza”.

O superintendente de Segurança Escolar e de Colégios Militares, coronel Mauro Vilela, representando a titular da Seduc, Fátima Gavioli, destacou o compromisso do Governo de Goiás com a área educacional. “O governador Ronaldo Caiado, desde os primeiros dias de seu primeiro mandato, tem feito todos os esforços para melhorar a educação no Estado. Reformou e equipou as escolas, tem valorizado os nossos profissionais e tem incentivado de todas as formas os nossos estudantes”, acrescentou.

O prefeito de Cristalina, Daniel Sabino, agradeceu a implantação do CEPMG no município e ressaltou a importância da nova instituição de ensino. “Esse colégio militar chega para atender a demanda de uma parcela da nossa população que sempre sonhou com a possibilidade de ter seus filhos estudando aqui, em uma escola com formação de excelência”.

Material escolar

O Governo de Goiás entregou ainda kits de material escolar, que reúne cadernos universitários; calculadora de bolso; canetas esferográficas preta, azul e vermelha; cola branca; esquadros; régua; transferidor; lápis de cor e lápis grafite; apontadores e borrachas escolares.

Os 360 alunos da 3° série do Ensino Médio ganharam também Chromebooks e cerca de 930 estudantes do Ensino Médio serão beneficiados pelo programa Bolsa Estudo, que concede uma ajuda de custo mensal no valor de R$112,92.