Governo de Goiás prorroga decreto de emergência sanitária para a Influenza Aviária

Governo de Goiás prorrogou a situação de emergência zoossanitária no estado por mais 180 dias, a partir de 30 de janeiro, para a mitigação do risco da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP-H5N1). A medida, publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) de 15 de janeiro, permitirá que a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) intensifique as ações de conscientização, prevenção, monitoramento e combate à gripe aviária em território goiano.

Até o momento, Goiás não registrou nenhum caso de Influenza Aviária, seja em aves silvestres, de subsistência (de quintal) ou em granjas comerciais. O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, avalia que a conscientização dos produtores tem sido eficaz na adoção de medidas cautelares para evitar a entrada do vírus no estado.

A Agrodefesa captou mais de R$ 2,2 milhões junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para serem utilizados em ações preventivas contra a Influenza Aviária em Goiás. O gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, Rafael Vieira, considera que Goiás ainda está em uma situação epidemiologicamente confortável quando comparado com vários outros estados brasileiros, mas que isso precisa ser mantido através de esforços por parte tanto do poder público, quanto dos produtores.

Com a prorrogação do decreto de emergência, o Estado mantém condições para a realização de processos simplificados e de maior agilidade para evitar a entrada da doença em Goiás. O recurso captado poderá ser utilizado em duas vertentes: a primeira para ações preventivas, enquanto a segunda é reservada para caso o vírus adentre as fronteiras goianas, o que requer agilidade máxima na sua identificação e mitigação.

Os avicultores são orientados a seguir as instruções contidas na Instrução Normativa nº 10/2023, que estabelece o prazo de 31 de janeiro para o registro ou o recadastramento de estabelecimento comercial avícola junto à Agência. Até esta data, também é preciso realizar o preenchimento da declaração de biosseguridade em granjas avícolas e fazer a inserção do documento no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago).

A influenza ou gripe aviária é uma doença causada por vírus, que pode ser transmitida pelo ar, água, alimentos e materiais contaminados, bem como pelo contato com aves doentes e o acesso de pessoas alheias às criações comerciais. Outra forma possível de transmissão do vírus é o contato das aves de criação com aves silvestres infectadas. Portanto, todas as medidas de prevenção precisam ser mantidas para que esses casos não aconteçam e que o estado esteja preparado caso venham a acontecer.