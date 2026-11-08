Lando Norris venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em uma corrida marcada por chuva, mudanças de pneus e disputas estratégicas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O piloto da McLaren largou da pole position e cruzou a linha de chegada 14s602 à frente de Max Verstappen.
O holandês protagonizou a principal recuperação da prova. Após largar em 21º por causa das punições sofridas no sábado, Verstappen avançou pelo pelotão e terminou na segunda posição. Isack Hadjar completou o pódio para a Red Bull.
O resultado também definiu o Campeonato Mundial de Construtores de 2026. Com George Russell em quarto e Kimi Antonelli em quinto, a Mercedes somou pontos suficientes para conquistar o título com duas corridas ainda por disputar.
Corrida começou com pista molhada e líder diferente
A largada aconteceu com os pilotos utilizando pneus intermediários. Kimi Antonelli, que partiu da segunda posição, assumiu a liderança na primeira curva, enquanto Norris perdeu posições logo nos primeiros metros.
Liam Lawson também começou bem e chegou a ocupar a segunda posição. Conforme a pista secou, os intermediários perderam rendimento e as equipes começaram a optar pelos pneus slicks, alterando completamente a dinâmica da corrida.
A primeira grande mudança na liderança aconteceu na volta 20. Antonelli rodou na curva 1 enquanto era pressionado por Norris e perdeu a posição para o piloto da McLaren. O italiano ainda enfrentaria outras dificuldades ao longo da prova, com novas escapadas de pista.
Enquanto isso, Verstappen avançava rapidamente. Depois de sair do 21º lugar, o piloto da Red Bull chegou ao oitavo posto ainda nas primeiras voltas e continuou ganhando posições conforme a corrida avançava.
Verstappen vai do fim do grid ao segundo lugar
A recuperação de Verstappen ganhou força na segunda metade da corrida. Na volta 38, o holandês ultrapassou o próprio companheiro de equipe, Isack Hadjar, e assumiu a segunda posição.
A estratégia da Red Bull também precisou ser adaptada às mudanças climáticas. Quando a chuva voltou a ganhar intensidade no trecho final, os pilotos foram obrigados a retornar aos pneus intermediários.
Norris fez sua segunda parada na volta 49 e conseguiu recuperar a liderança pouco depois. A McLaren voltou a apostar nos intermediários quando a chuva aumentou, enquanto Verstappen manteve a segunda posição.
Mesmo com a pista novamente molhada e condições difíceis de aderência, Norris conseguiu controlar a vantagem e completou as 71 voltas em 1h35min23s504. Verstappen terminou 14s602 atrás, enquanto Hadjar ficou 24s485 distante do vencedor.
Mercedes confirma título de construtores
O quarto lugar de George Russell e o quinto de Kimi Antonelli foram suficientes para a Mercedes garantir antecipadamente o Campeonato Mundial de Construtores de 2026. A equipe alemã chega ao título depois de uma temporada na qual Antonelli já havia conquistado o Campeonato Mundial de Pilotos. O italiano foi confirmado como campeão após o GP da Cidade do México, disputado no fim de semana anterior.
Em Interlagos, porém, a corrida não foi simples para a Mercedes. Antonelli chegou a liderar no início, mas rodou em diferentes momentos da prova. Russell também teve problemas durante a corrida e precisou ceder a posição ao companheiro na parte final. Com os dois pilotos dentro do top 5, a Mercedes assegurou o título de equipes.
Brasileiros não somam pontos
Apesar da enorme expectativa após a classificatória, Rafael Câmara terminou o primeiro Grande Prêmio de sua carreira na Fórmula 1 na 20ª posição. O piloto da Haas completou 69 voltas, duas a menos que Norris. O pernambucano havia avançado ao Q2 na classificação de sábado, mas bateu no fim da sessão em meio à forte chuva. Na corrida, enfrentou dificuldades e terminou duas voltas atrás do vencedor.
Já Gabriel Bortoleto foi o melhor brasileiro na prova. O piloto da Audi terminou em 16º, uma volta atrás de Norris. Ambos não pontuaram, mas o alívio para o piloto da Audi foi ao menos finalizar o GP, uma vez que ano passado, Bortoleto bateu e não conseguiu completar a corrida.
Confira o grid final do GP de São Paulo
|Posição
|Piloto
|Equipe
|1º
|Lando Norris
|McLaren
|2º
|Max Verstappen
|Red Bull
|3º
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4º
|George Russell
|Mercedes
|5º
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|6º
|Oscar Piastri
|McLaren
|7º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|8º
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|9º
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|10º
|Nico Hülkenberg
|Audi
|11º
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|12º
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|13º
|Franco Colapinto
|Alpine
|14º
|Pierre Gasly
|Alpine
|15º
|Alexander Albon
|Williams
|16º
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|17º
|Oliver Bearman
|Haas
|18º
|Sergio Pérez
|Cadillac
|19º
|Carlos Sainz
|Williams
|20º
|Rafael Câmara
|Haas
Lance Stroll abandonou a prova, enquanto Valtteri Bottas sequer largou.
A vitória foi a terceira de Norris na temporada, enquanto Verstappen completou uma das maiores recuperações do ano ao sair de 21º e terminar em segundo. Hadjar, por sua vez, conquistou seu segundo pódio da temporada.
Com o título de construtores já definido para a Mercedes, a temporada de 2026 ainda terá duas corridas pela frente. Em Interlagos, entretanto, a combinação de chuva, estratégias diferentes e uma recuperação histórica de Verstappen colocou o GP de São Paulo entre os momentos mais marcantes do campeonato.
Próximo GP
O próximo GP acontece em Las Vegas no domingo, 22, e marcará a penúltima corrida do campeonato. Em aberto, os torcedores ainda podem acompanhar a disputa pelo vice-campeonato, disputado principalmente por Verstappen e Hamilton.