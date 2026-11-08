Lando Norris venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em uma corrida marcada por chuva, mudanças de pneus e disputas estratégicas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O piloto da McLaren largou da pole position e cruzou a linha de chegada 14s602 à frente de Max Verstappen.

O holandês protagonizou a principal recuperação da prova. Após largar em 21º por causa das punições sofridas no sábado, Verstappen avançou pelo pelotão e terminou na segunda posição. Isack Hadjar completou o pódio para a Red Bull.

O resultado também definiu o Campeonato Mundial de Construtores de 2026. Com George Russell em quarto e Kimi Antonelli em quinto, a Mercedes somou pontos suficientes para conquistar o título com duas corridas ainda por disputar.

Corrida começou com pista molhada e líder diferente

A largada aconteceu com os pilotos utilizando pneus intermediários. Kimi Antonelli, que partiu da segunda posição, assumiu a liderança na primeira curva, enquanto Norris perdeu posições logo nos primeiros metros.

Liam Lawson também começou bem e chegou a ocupar a segunda posição. Conforme a pista secou, os intermediários perderam rendimento e as equipes começaram a optar pelos pneus slicks, alterando completamente a dinâmica da corrida.

A primeira grande mudança na liderança aconteceu na volta 20. Antonelli rodou na curva 1 enquanto era pressionado por Norris e perdeu a posição para o piloto da McLaren. O italiano ainda enfrentaria outras dificuldades ao longo da prova, com novas escapadas de pista.

Enquanto isso, Verstappen avançava rapidamente. Depois de sair do 21º lugar, o piloto da Red Bull chegou ao oitavo posto ainda nas primeiras voltas e continuou ganhando posições conforme a corrida avançava.

Verstappen vai do fim do grid ao segundo lugar

A recuperação de Verstappen ganhou força na segunda metade da corrida. Na volta 38, o holandês ultrapassou o próprio companheiro de equipe, Isack Hadjar, e assumiu a segunda posição.

A estratégia da Red Bull também precisou ser adaptada às mudanças climáticas. Quando a chuva voltou a ganhar intensidade no trecho final, os pilotos foram obrigados a retornar aos pneus intermediários.

Norris fez sua segunda parada na volta 49 e conseguiu recuperar a liderança pouco depois. A McLaren voltou a apostar nos intermediários quando a chuva aumentou, enquanto Verstappen manteve a segunda posição.

Mesmo com a pista novamente molhada e condições difíceis de aderência, Norris conseguiu controlar a vantagem e completou as 71 voltas em 1h35min23s504. Verstappen terminou 14s602 atrás, enquanto Hadjar ficou 24s485 distante do vencedor.

Mercedes confirma título de construtores

O quarto lugar de George Russell e o quinto de Kimi Antonelli foram suficientes para a Mercedes garantir antecipadamente o Campeonato Mundial de Construtores de 2026. A equipe alemã chega ao título depois de uma temporada na qual Antonelli já havia conquistado o Campeonato Mundial de Pilotos. O italiano foi confirmado como campeão após o GP da Cidade do México, disputado no fim de semana anterior.

Em Interlagos, porém, a corrida não foi simples para a Mercedes. Antonelli chegou a liderar no início, mas rodou em diferentes momentos da prova. Russell também teve problemas durante a corrida e precisou ceder a posição ao companheiro na parte final. Com os dois pilotos dentro do top 5, a Mercedes assegurou o título de equipes.

Brasileiros não somam pontos

Apesar da enorme expectativa após a classificatória, Rafael Câmara terminou o primeiro Grande Prêmio de sua carreira na Fórmula 1 na 20ª posição. O piloto da Haas completou 69 voltas, duas a menos que Norris. O pernambucano havia avançado ao Q2 na classificação de sábado, mas bateu no fim da sessão em meio à forte chuva. Na corrida, enfrentou dificuldades e terminou duas voltas atrás do vencedor.

Já Gabriel Bortoleto foi o melhor brasileiro na prova. O piloto da Audi terminou em 16º, uma volta atrás de Norris. Ambos não pontuaram, mas o alívio para o piloto da Audi foi ao menos finalizar o GP, uma vez que ano passado, Bortoleto bateu e não conseguiu completar a corrida.

Confira o grid final do GP de São Paulo

Posição Piloto Equipe 1º Lando Norris McLaren 2º Max Verstappen Red Bull 3º Isack Hadjar Red Bull 4º George Russell Mercedes 5º Kimi Antonelli Mercedes 6º Oscar Piastri McLaren 7º Charles Leclerc Ferrari 8º Liam Lawson Racing Bulls 9º Lewis Hamilton Ferrari 10º Nico Hülkenberg Audi 11º Arvid Lindblad Racing Bulls 12º Fernando Alonso Aston Martin 13º Franco Colapinto Alpine 14º Pierre Gasly Alpine 15º Alexander Albon Williams 16º Gabriel Bortoleto Audi 17º Oliver Bearman Haas 18º Sergio Pérez Cadillac 19º Carlos Sainz Williams 20º Rafael Câmara Haas

Lance Stroll abandonou a prova, enquanto Valtteri Bottas sequer largou.

A vitória foi a terceira de Norris na temporada, enquanto Verstappen completou uma das maiores recuperações do ano ao sair de 21º e terminar em segundo. Hadjar, por sua vez, conquistou seu segundo pódio da temporada.

Com o título de construtores já definido para a Mercedes, a temporada de 2026 ainda terá duas corridas pela frente. Em Interlagos, entretanto, a combinação de chuva, estratégias diferentes e uma recuperação histórica de Verstappen colocou o GP de São Paulo entre os momentos mais marcantes do campeonato.

Próximo GP

O próximo GP acontece em Las Vegas no domingo, 22, e marcará a penúltima corrida do campeonato. Em aberto, os torcedores ainda podem acompanhar a disputa pelo vice-campeonato, disputado principalmente por Verstappen e Hamilton.