Grávida de 9 meses sofre acidente em ambulância

Uma mulher gestante sofreu um acidente enquanto seguia para fazer o parto da filha, em Minaçu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, grávida estava dentro da ambulância, a caminho do hospital, quando houve o acidente. O veículo em que ela estava foi atingido por um outro carro. O condutor disse que não sabe o que aconteceu no momento do acidente, e que provavelmente tenha dormido ao volante.

O motorista da ambulância teve ferimentos graves e foi levado para o Hospital Centro Norte. A gestante, um acompanhante e uma auxiliar de enfermagem foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária Ecovias do Araguaia, e felizmente escaparam ilesos do acidente.

Na unidade de saúde, a mulher deu à luz à uma menina forte e saudável.