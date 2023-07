Grávida peregrina por unidades de saúde, mas perde o bebê

Lidiane Sousa Melo, de 37 anos, perdeu o bebê que esperava com tanto amor e dedicação. Isso depois de passar por três hospitais e em Itaberaí e Goiânia. De acordo com a cunhada da mulher, Darcilene Reis Matos, Lidiane recebeu o primeiro atendimento em Itaberaí, na sexta-feira (21),de onde foi encaminhada para o Hospital da Mulher, em Goiânia.

Ao chegar na unidade, segundo a cunhada, elas foram informadas de que o local só atendia casos de urgência e emergência e, por isso, ela seria encaminhada para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A cesariana só foi realizada no sábado (22), por volta das 10 horas, mas o bebê não sobreviveu.

A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e procura respostas sobre o que teria levado à morte da criança.

O que dizem as unidades de saúde

Em nota, o Hospital Municipal de Itaberaí informou que a paciente deu entrada na unidade com consulta agendada e que foram tomadas todas as consultas necessárias. Disse ainda que encaminhou a paciente para o Hemu por meio do Complexo Regulador Estadual.

O Hospital da Mulher informou que está apurando a transferência da paciente. Já o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes disse que está fazendo um levantamento do caso.