Greve da Educação deve atingir pelo menos 170 unidades na capital

Pelo menos 170 unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Goiânia devem atingidas pela paralisação dos servidores administrativos. A greve foi deflagrada na última quinta-feira (22) e terá início nesta terça-feira (27). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), a Prefeitura não cumpriu os acordos estabelecidos no final de 2023.

A presidente do Sindicato, Bia de Lima, informou que tentou todos os recursos de diálogo junto ao paço municipal, mas não houve nenhuma resposta pudesse evitar a greve.

Em outubro do ano passado, os servidores técnicos-administrativos deflagraram greve e pediam o pagamento da data-base 2023, a equiparação no auxílio locomoção, além do envio imediato do Novo Plano de Carreira à Câmara Municipal. Após um acordo com o Paço, os retomaram as atividades em 16 de novembro, após mais de 40 dias de paralisação.

Também foi acordado que a discussão sobre o Novo Plano de Carreira, principal reivindicação da categoria, seria iniciada em dezembro, o que não aconteceu.