Guarda Municipal é preso por agredir esposa grávida em Goiânia

João Paulo Borges Neto, guarda civil municipal de 37 anos, foi preso por agredir brutalmente sua esposa grávida em 13 de abril deste ano. Acusado de tentativa de feminicídio, injúria e ameaça, João Paulo teve sua prisão preventiva cumprida em 11 de agosto.

A vítima, de 24 anos, sofreu socos, chutes e pontapés, levando-a a ser hospitalizada. Após alta médica, ela registrou ocorrência contra o agressor. João Paulo exercia o papel de segurança particular no gabinete do vereador Lucas Kitão desde julho de 2020, sendo exonerado imediatamente após a descoberta do crime.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) repudiou o comportamento do agente e esclareceu que João Paulo estava afastado de suas funções desde 2020. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi iniciado para investigar o caso.

O incidente reforça a necessidade de enfrentar enérgica e implacavelmente a violência doméstica. A prisão de João Paulo Borges Neto é uma clara mensagem de que atos de violência terão consequências, destacando a proteção da lei e das vítimas.