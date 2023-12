Gustavo Gayer é condenado a pagar R$ 80 mil por assédio eleitoral

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi condenado a pagar R$ 80 mil a título de danos morais coletivos por assédio eleitoral cometido durante as eleições de 2022. A decisão é do juiz Celismar Coelho de Figueiredo, da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, em ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A denúncia foi acompanhada de um vídeo no qual o parlamentar aparece em empresas de Goiás durante a campanha para o segundo turno pedindo votos para o então candidato a presidente Jair Bolsonaro, não eleito. Para o MPT, a conduta do deputado configurou “assédio eleitoral com o objetivo de aliciar votos para um dos candidatos ao pleito eleitoral”. Além disso, o parlamentar não compareceu à audiência de conciliação de jugamento designada pela Justiça.

O valor a ser pago é a título de danos morais coletivos serão revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A defesa de Gayer informou que não se manfestaria sobre o caso. Nas redes sociais, no entanto, o parlamentar falou sobre a decisão, a qual chamou de “esdrúxula”, e afirmou que vai recorrer.