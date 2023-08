HDT recebe selo ONA 3 de Excelência

Amanhã, 04, às 9 horas, será realizada a entrega da certificação de Acreditação ONA 3 ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Essa unidade do Governo de Goiás, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) há 11 anos, alcançou o selo de Acreditação ONA 3, acreditado com excelência. Essa conquista é o mais alto nível de reconhecimento concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das principais entidades não-governamentais de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde do país. O HDT se tornou o único da América Latina, especializado em Infectologia, a receber o prestigioso selo de Qualidade.

A cerimônia de entrega da certificação ocorrerá na própria unidade, e representa um marco significativo na trajetória do hospital. Ela celebra o compromisso contínuo do HDT em proporcionar atendimento de alta qualidade e cuidados de saúde excepcionais para a comunidade. A ONA reconheceu a excelência nos processos e serviços oferecidos pela instituição, o que reforça o empenho da equipe que trabalhou incansavelmente para alcançar essa distinção. Esse evento é uma oportunidade de celebrar os esforços coletivos e o papel essencial do HDT no fornecimento de serviços de saúde de alto padrão para a região.