Homem de 34 anos morre após ultrapassagem proibida na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal registrou, neste fim de semana, 23 acidentes com 22 pessoas feridas e duas mortes.

Em um dos acidentes, um homem, de 34 anos, morreu na BR -153, em Rianápolis, região centro-norte de Goiás, após uma batida entre dois veículos de carga.

Segundo levantamentos preliminares, os veículos envolvidos seguiam no sentido norte/sul, quando uma carreta que estava carregada com cerca de 30 toneladas de peças metálicas tentou ultrapassar outro veículo, carregado com 27 toneladas de óleo vegetal, em local proibido por faixa duplicada.

Sem conseguir concluir a manobra proibida e mal sucedida, a carreta que foi ultrapassada foi atingida lateralmente, saiu da pista, capotou fora da rodovia e parou na faixa de domínio.

Com o impacto, o condutor da carreta, de 34 anos, ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro caminhoneiro envolvido no acidente, de 56 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Cívil em Jaraguá.

Autuações

A PRF realizou, durante o fim de semana, 1.122 autuações de infrações de trânsito, sendo que 76 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança. Dezoito motoristas foram flagrados utilizando celular na direção, 45 condutores foram flagrados por dirigir sob efeito de álcool e 120 condutores foram flagrados em ultrapassagens em faixa contínua.