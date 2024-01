Homem é preso em Caiapônia por dopar e manter relação sexual com adolescente

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Caiapônia, prendeu ontem um homem suspeito de dopar vítimas, manter relação sexual e filmar os atos. De acordo com relato das vítimas, uma delas adolescente, o suspeito, que reside há pouco tempo na cidade, oferecia bebida às vítimas, que não se recordavam dos atos ocorridos na residência do investigado.

Diante disso, a Polícia Civil efetuou diligências e encontrou o investigado na porta de casa, o qual autorizou o acesso ao seu telefone celular. No aparelho, foram encontrados diversos vídeos que mostravam o investigado mantinha relação com homens desacordados. Em um desses vídeos foi identificado um adolescente de 15 anos. O investigado, então, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de armazenar cena de sexo explícito com menor de idade.

Em sede policial, o menor alegou que foi até a casa do investigado e, após tomar um refrigerante e uma cerveja, perdeu a consciência, acordando somente no dia seguinte, porém, sem se recordar do que ocorreu.

Além desse crime, o investigado também irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, já que manteve relação sexual com pessoas inconscientes.