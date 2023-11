Homem é preso em Caiapônia por extorquir parceiros sexuais

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Caiapônia, cumpriu ontem mandado de prisão temporária contra um homem de 30 anos, investigado pelo crime de extorsão. De acordo com as investigações, ele exigia dinheiro de homens com os quais se relacionava sexualmente para não divulgar fotografias e vídeos de cunho sexual para a família das vítimas.

O investigado filmava o ato sexual com esses homens e armazenava nudes que recebia das vítimas. Posteriormente, de posse das imagens, ele exigia altas quantias em dinheiro para não divulgá-las. As vítimas, duas até o momento, realizaram diversos pagamentos e só procuraram a delegacia após não ter mais dinheiro para repassar para o investigado.

Após a prisão, ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi interrogado e posteriormente recolhido na Unidade Prisional de Caiapônia, ficando à disposição da Justiça.