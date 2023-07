Homem é preso em flagrante por crime de violência psicológica

A equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio de Policiais Civis da Central de Flagrantes de Itumbiara, prendeu, em flagrante delito, um homem de 31 anos após ele praticar violência psicológica contra a sua esposa.

Na madrugada de quinta-feira, 27, a vítima procurou apoio policial na central de flagrantes da PCGO em Itumbiara após ter sido agredida pelo autor com uma cotovelada na boca. Na ocasião, ela narrou que durante a ação o Investigado teria efetuado vários disparos de arma de fogo nas proximidades de sua residência e danificado o veículo e os móveis que estavam na residência do casal.

Ainda no mesmo dia, mas já por volta das 12 horas, o autuado procurou novamente a vítima, após saber que ela registrou os fatos na Deam. Naquela ocasião ele tomou um aparelho celular da sua companheira e o arremessou no chão, danificando completamente o objeto. Não satisfeito, ele ainda teria ofendido e ameaçado a vítima, causando nela danos emocionais com essas condutas agressivas e repetitivas

Com essas informações, os policiais civis empreenderam diligências no sentido de localizá-lo e conseguiram prendê-lo ainda em situação flagrancial.

O autuado foi preso pela prática de crime de violência psicológica e será investigado por todos os demais delitos ocorridos anteriormente.