Homem é preso em flagrante por cultivo de pés de maconha

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo Especial de Investigações Criminais de Caldas Novas – 19ª DRP, em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, após denúncia da existência de cultivo de droga (maconha) em uma casa localizada em um bairro nobre da cidade, na sexta-feira, 12, se deslocou ao local indicado e sentiu um odor característico da substância ao se aproximar do imóvel.

Ao avistarem as inúmeras plantas (Cannabis sativa), os policiais adentraram a residência e efetuaram a prisão de um homem, de 57 anos, e apreenderam o plantio, incluindo equipamentos (estufas e balanças) utilizados para a prática. O suspeito negou ter participação no cultivo e afirmou que a casa era de seu namorado, um homem, de 48 anos, que supostamente cultivava as plantas apenas para seu consumo próprio. Não obstante, ele foi autuado pelo crime de cultivo de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de prisão.