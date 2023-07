Homem é preso em flagrante por perseguição à ex em Valparaíso

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso, realizou a prisão em flagrante de um homem de 40 anos, pelo cometimento do crime de perseguição em face da sua ex-companheira, de 30 anos. De acordo com o que foi colhido, a vítima separou-se do agressor e este começou a persegui-la, reduzindo sua liberdade pessoal. Ele constantemente a monitorava na sua casa, no trabalho e por onde ela se deslocava. A mulher denunciou o perseguidor na Deam.