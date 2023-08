Homem é preso por ameaçar, injuriar e se apropriar de imóvel de idosos

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia de Atendimento ao Idoso, (Deai), prendeu em flagrante delito, na quarta-feira, 9, durante a Operação Muquiço, um suspeito dos crimes de ameaça, injúria racial e apropriação indébita praticada contra um casal de idosos.

As próprias vítimas procuraram a especializada para informar que o suspeito as ameaçava de morte e as injuriava com palavras ofensivas às suas honras subjetivas. Segundo relatos do casal, o homem apropriou-se de um imóvel de sua propriedade, e, sem pagar aluguel, transformou o local em boca de fumo.

Os agentes da Deai, com o auxílio de policiais penais, localizaram o autor, que faz uso de tornozeleira eletrônica e tentou empreender fuga durante a abordagem.