Homem é preso por estuprar paciente da filha, em Anápolis

A Polícia Civil prendeu um homem de 57 anos, que trabalha como motorista, por suspeita de estupro. Segundo as informações, o homem teria abusado de uma adolescente de 14 anos, que fazia atendimento psicológico com a esposa dele.

Segundo as informações, a mãe da menina informou que a filha apresentava sintomas de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) quando iniciou tratamento com a psicóloga, em Leopoldo de Bulhões. De acordo com ela, os abusos aconteceram duas vezes, entre abril e maio. As sessões foram encerradas porque a adolescente teria desenvolvido uma amizade com a psicóloga.