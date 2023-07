Homem é preso por manter idosa em cárcere privado

Uma idosa de 68 anos foi resgatada em um hotel, no domingo (22), no Centro de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, que soube do caso através de uma denúncia, a idosa estava sendo mantida em cárcere privado há cerca de um mês no local.

De acordo com a PM, ela teria saído de Cuiabá e ido para Goiânia por causa de uma promessa de ajuda para tirar o neto dela da cadeia. Durante o tempo em que ficou mantida no local, ela perdeu mais de 10 quilos.

O suspeito pelo crime foi encontrado nas proximidades e teria subtraído cerca de R$ 36 mil da conta bancária da vítima.