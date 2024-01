Homem é preso suspeito de matar diarista que estava desaparecida

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (15), o homem suspeito de matar a diarista Raimunda Costa, que estava desaparecida desde o último sábado (13), em Aparecida de Goiânia.

O homem confessou o crime na delegacia. Em entrevista concedida à TV Anhanguera, a delegada responsável pelas investigações, Ana Paula Machado, disse que os dois tinham um relacionamento e que a mulher foi morta depois de uma discussão.

O corpo que pode ser da vítima foi encontrado em uma área de mata próximo à Alameda Lafaiete de Campos Filho, na região do bairro All Park Polo Empresarial, em Aparecida. Segundo as investigações, a família de Raimunda não sabia do relacionamento e o suspeito é casado e pai de três filhos.