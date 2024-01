Equipes da GCM prenderam, na madrugada desta quarta-feira (09), um homem que estava descumprindo uma medida protetiva contra a ex-companheira, na capital.

De acordo com as informações, a vítima alegou que o ex-marido passou o dia a ameaçando e rondando sua casa. No momento da abordagem, o homem perdeu o controle do veículo e acabou batendo contra uma árvore, no Parque Amazônia. Dentro do carro os guardas encontraram quatro latas de cerveja.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia.