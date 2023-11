Um homem de 40 anos morreu após o caminhão baú em que estava perder a direção, sair da pista e tombar na BR-040, em Luziânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três homens estavam no veículo. Um dos passageiros, que estava no banco central, teve escoriações e um corte na orelha. O motorista, de 63 anos, foi socorrido com escoriações nos braços, no rosto e se queixava de dores abdominais. Ele foi encaminhado à UPA de Luziânia.